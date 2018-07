Amigo de Nenê, Carmelo Anthony revela ansiedade para definir futuro

SÃO PAULO - O astro Carmelo Anthony espera que o seu futuro na NBA seja definido logo, independentemente de qual equipe ele irá defender. As especulações sobre uma transferência do destaque do Denver Nuggets ocorrem desde o início da temporada 2010/2011 e a situação deve ser definida logo, já que o prazo para trocas termina na quinta-feira.

Carmelo Anthony, porém, espera que a situação seja definida antes. "Neste momento eu estou atordoado com toda essa situação", disse. "Gostaria que isso acabasse agora e eu gostaria que houvesse algo já sobre a mesa para que o Nuggets pudesse dizer: ''bem, vamos [decidir]''".

Há informações de que isso está para acontecer, enquanto o Nuggets tenta pela terceira vez nesta temporada concluir uma negociação com o New Jersey Nets, e o proprietário da equipe, Mikhail Prokhorov, deverá se encontrar com Anthony em algum momento deste fim de semana. O jogador, porém, garante não haver "nenhuma reunião" marcada com o dirigente do Nets. "Se vou me reunir com ele, sendo honesto, eu não saberia dizer".

O Nuggets tenta negociar Anthony desde que ele se recusou a assinar nesta temporada uma renovação do seu contrato por três anos por quase US$ 65 milhões. O Nets esteve perto de um acordo duas vezes, e o New York Knicks também está interessado na contratação do jogador.

