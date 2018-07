Anderson Varejão brilha, domina garrafão e Cavaliers batem os Lakers

LOS ANGELES - Com ótima atuação de Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers venceu o Los Angeles Lakers por 120 a 118, fora de casa, pela rodada desta terça-feira da temporada regular da NBA. O ala/pivô brasileiro dominou o garrafão ao apanhar nada menos do que 18 rebotes, sendo 11 deles defensivos. Para completar, ele garantiu um "double-double" ao fazer 18 pontos.

O desempenho destacado de Varejão ajudou o Cavaliers a impor a quinta derrota seguida aos Lakers, que amargam a antepenúltima posição da Conferência Oeste, com apenas 14 vitórias em 38 partidas. Já a franquia de Cleveland, com o mesmo retrospecto em 38 jogos, é o 11º da Conferência Leste.

O ala Tristan Thompson também foi decisivo pelos Cavaliers ao pegar 13 rebotes e fazer 15 pontos, enquanto Luol Deng foi o cestinha da equipe visitante, com 27 pontos. Pelo lado do Lakers, Pau Gasol também conseguiu um "double-double" ao marcar 20 pontos e apanhar 12 rebotes. Já Nick Young foi o maior pontuador do jogo pelo time da casa, com 28, mas não conseguiu evitar o revés no Staples Center.

Em outro jogo da rodada desta terça-feira, o Indiana Pacers, líder da Conferência Leste, atingiu a sua 30ª vitória em 37 partidas ao superar o Sacramento Kings por 116 a 92, em casa. Paul George, com 31 pontos, foi o grande destaque do triunfo tranquilo sobre o penúltimo colocado da Conferência Oeste.

Já o Oklahoma City Thunder não conseguiu segurar o Memphis Grizzlies, que aproveitou o fator casa para derrotar o terceiro colocado do Oeste por 90 a 87. Nem mesmo os 37 pontos do cestinha Kevin Durant foram suficientes para evitar o revés do Thunder.

Na outra partida realizada na rodada de terça-feira na NBA, o Charlotte Bobcats superou o New York Knicks por 108 a 98, em casa, e se garantiu na oitava posição da Conferência Leste, a última da zona de classificação para os playoffs. Com uma vitória a menos (16 a 15) do que o rival, o Knicks está em décimo. Al Jefferson, com 35 pontos pelo Bobcats, foi o grande nome deste confronto.

Confira os jogos desta quarta-feira na NBA:

Orlando Magic x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Charlotte Bobcats

Washington Wizards x Miami Heat

Boston Celtics x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks