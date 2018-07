Anderson Varejão brilha e Cleveland derrota Orlando fora de casa na NBA

ORLANDO - Em noite inspirada de Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma na NBA e confirmou a reação na temporada. O brasileiro cravou seu quinto double double desde o início do campeonato, com dez pontos e apanhou 14 rebotes, e deu boa contribuição para a vitória do Cleveland sobre o Orlando Magic por 109 a 100, fora de casa.

Varejão também foi o responsável pela expulsão de Andrew Nicholson, da equipe anfitriã, nos segundos finais da partida. Ele sofreu falta desnecessária do rival, logo após converter cesta de dois pontos, e foi parar no chão, apontando dores no joelho esquerdo. A pancada, porém, não parece ter lesionado o ala-pivô.

O brasileiro, contudo, não foi o maior destaque do jogo. Kyrie Irving brilhou ainda mais com seus 31 pontos, tornando-se o cestinha da partida. E o armador Dion Waiters contribuiu para os visitantes com 21.

Com a terceira vitória consecutiva, o Cleveland já aparece na nona colocação da Conferência Leste, na beira da zona de classificação para os playoffs, com nove triunfos e 13 derrotas.

O time está logo atrás do Washington Wizards, do também brasileiro Nenê. O time foi derrotado na noite de sexta-feira pelo Atlanta Hawks por 101 a 99. Nenê não entrou em quadra em razão de uma tendinite na perna direita. Não foi o único brasileiro ausente na rodada.

Ainda fora por causa de uma lesão na panturrilha esquerda, Tiago Splitter não participou da vitória do San Antonio Spurs sobre o Minnesota Timberwolves por 117 a 110. A equipe de Splitter ocupa a segunda colocação do lado Oeste.

Já Vitor Faverani entrou em quadra e fez sua parte na vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks por 90 a 86, em casa. Em apenas 13 minutos em quadra, o brasileiro anotou sete pontos, pegou quatro rebotes e deu uma assistência.

A rodada de sexta foi marcada ainda pela derrota do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunder pelo surpreendente placar de 122 a 97. Em quadra por 23 minutos, Kobe Bryant teve atuação discreta com quatro pontos, mas se destacou com suas 13 assistências.

Confira os resultados de sexta-feira:

Indiana Pacers 99 x 94 Charlotte Bobcats

Orlando Magic 100 x 109 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 108 x 100 Philadelphia Sixers

Atlanta Hawks 101 x 99 Washington Wizards

Boston Celtics 90 x 86 New York Knicks

Detroit Pistons 103 x 99 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 104 x 98 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 122 x 97 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 90 x 91 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 117 x 110 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 93 x 103 Utah Jazz

Phoenix Suns 116 x 107 Sacramento Kings

Golden State Warriors 112 x 116 Houston Rockets

Jogos deste sábado:

Charlotte Bobcats x Los Angeles Lakers

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Philadelphia Sixers x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x San Antonio Spurs