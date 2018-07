Anderson Varejão brilha em vitória do Cavaliers na NBA

CLEVELAND - Anderson Varejão foi decisivo para que o Cleveland Cavaliers interrompesse uma sequência de quatro derrotas na temporada 2011/2012 da NBA. Na rodada de quarta-feira, marcada pelas vitórias das equipes dos brasileiros e pela mudança na liderança da liga, o ala/pivô conseguiu um "double-double" e foi um dos destaques da vitória da sua equipe por 91 a 81 sobre o New York Knicks, em casa.

Na partida, o brasileiro somou 16 rebotes, dez pontos e quatro assistências. Antawn Jamison, com 15 pontos, também se destacou pelo Cavaliers, que venceu o Knicks pela nona vez seguida como mandante. Amare Stoudemire liderou a equipe de Nova York, com 19 pontos e 14 rebotes, mas não conseguiu evitar a sétima derrota nas últimas oito partidas.

Com o contrato renovado com o Denver Nuggets por quatro anos, Danilo Gallinari liderou a equipe na vitória por 122 a 93 sobre o Sacramento Kings, fora de casa. O italiano foi o cestinha do duelo com 23 pontos. O brasileiro Nenê Hilário teve bom desempenho na quinta vitória seguida do Nuggets como visitante, com 16 pontos, quatro rebotes e três assistências em 25 minutos. Já Andre Miller somou 15 pontos e dez assistências para o Denver, que tem a segunda melhor campanha da Conferência Oeste da NBA, com 13 vitórias e cinco derrotas. Jimmer Fredette, com 19 pontos, e DeMarcus Cousins, com 17 pontos e 15 rebotes, foram os destaques do Kings.

Em partida definida apenas na segunda prorrogação, o Toronto Raptors superou o Utah Jazz por 111 a 106, mesmo após estar em desvantagem de 18 pontos, fora de casa. Assim, a equipe canadense encerrou uma sequência de 11 derrotas para o Jazz. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 25 minutos, com 13 pontos, três rebotes e duas assistências, enquanto Andrea Bargnani anotou 25 pontos. Paul Millsap fez 31 pontos e obteve 11 rebotes para o Jazz. Já Derrick Favors somou 16 pontos e 12 rebotes.

O San Antonio Spurs superou o Atlanta Hawks por 105 a 83, em casa. O brasileiro Tiago Splitter teve bom desempenho nos 20 minutos em que esteve em quadra, com 16 pontos, oito rebotes e duas assistências. Já Matt Bonner e DeJuan Blair anotaram 17 pontos cada para a equipe. Jeff Teague, do Hawks, foi o cestinha do jogo com 20 pontos.

Ajudado pelo revés do Chicago Bulls, o Oklahoma City Thunder se tornou a equipe de melhor campanha nesta temporada da NBA, ao superar o New Orleans Hornets, em casa, por 101 a 91. Agora, a equipe acumula 15 vitórias e apenas três derrotas. Kevin Durant foi o cestinha da partida, com 25 pontos. Jarrett Jack anotou 20 pontos e foi o principal jogador do Hornets na partida.

O Bulls sofreu a sua primeira derrota como mandante e perdeu a condição de melhor equipe da NBA ao ser superado pelo Indiana Pacers por 95 a 90. Agora, os líderes da Conferência Leste estão com 16 triunfos e quatro derrotas. Derrick Rose foi o cestinha da partida, com 24 pontos, Ronnie Brewer somou 20 pontos e dez rebotes, enquanto Joakim Noah terminou com dez pontos e 13 rebotes para o Bulls. Roy Hibbert liderou o Pacers e anotou 22 pontos.

O Minnesota Timberwolves estragou a festa do Dallas Mavericks, que entregou aos seus jogadores os anéis pelo título da temporada 2010/2011 antes da partida, ao derrotá-lo, fora de casa, por 105 a 90. Com contrato renovado por quatro temporadas, Kevin Love liderou o Timberwolves, com 31 pontos e dez rebotes. Já Ricky Rubio somou 17 pontos e 12 assistências. Jason Terry foi o principal destaque do Dallas, com 17 pontos.

Com atuação decisiva de Kobe Bryant e Pau Gasol, o Los Angeles Lakers superou o Los Angeles Clippers por 96 a 91. Bryant fez 24 pontos, enquanto Gasol somou 23 pontos e dez rebotes. Blake Griffin foi o cestinha da partida com 26 pontos.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Chicago Bulls 90 x 95 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 91 x 81 New York Knicks

Dallas Mavericks 90 x 105 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 98 x 101 Miami Heat

Golden State Warriors 101 x 93 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 99 x 105 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 96 x 91 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 101 x 91 New Orleans Hornets

Philadelphia 76ers 90 x 97 New Jersey Nets

Sacramento Kings 93 x 122 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 105 x 83 Atlanta Hawks

Utah Jazz 106 x 111 Toronto Raptors

Washington Wizards 92 x 75 Charlotte Bobcats

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira na NBA:

Orlando Magic x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies