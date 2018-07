Anderson Varejão brilha, mas Cavaliers perdem 4.ª partida seguida na NBA

CLEVELAND - Mais uma boa atuação de Anderson Varejão não impediu que o Cleveland Cavaliers sofresse a quarta derrota seguida na temporada 2012/2013 da NBA. Na rodada de terça-feira, os Cavaliers foram superados pelo Toronto Raptors por 113 a 99, em casa, apesar do brasileiro ter conseguido um "double-double".

Varejão permaneceu em quadra por 38 minutos, fez 22 pontos e obteve 10 rebotes, além de ter dado duas assistências. Os Raptors, porém, conquistaram a sua terceira vitória consecutiva, sendo liderados por José Calderón, que foi um dos cestinhas do duelo com 23 pontos, assim como Kyrie Irving, do Cleveland.

O Los Angeles Lakers enfrentou mais dificuldades do que se imaginava, mas mesmo assim conseguiu a sua terceira vitória consecutiva. Na noite de terça-feira, a equipe bateu em casa o Charlotte Bobcats por 101 a 100 e impôs a 12.ª derrota consecutiva ao seu adversário.

Kobe Bryant foi o cestinha da partida, com 30 pontos. Pau Gasol voltou aos Lakers após ficar fora das últimas oito partidas e terminou o duelo com 10 pontos e nove rebotes. Kemba Walker anotou 28 pontos para os Bobcats, enquanto Byron Mullens terminou a partida com 17 rebotes e 13 pontos. O Charlotte não vence desde o dia 24 de novembro.

O Boston Celtics perdeu a terceira partida consecutiva ao ser superado pelo Chicago Bulls, fora de casa, por 100 a 89. Luol Deng e Carlos Boozer anotaram 21 pontos cada para os Bulls, enquanto Joakim Noah conseguiu um "triple-double", com 11 rebotes, 11 pontos e 10 assistências, sendo decisivo para que o Chicago se vingasse da derrota sofrida em 12 de novembro para os Celtics.

Rajon Rondo foi o cestinha da partida e liderou os Celtics ao anotar 26 pontos. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 11 minutos, com oito pontos, três assistências e um rebote.

Em partida definida apenas na prorrogação, o Atlanta Hawks superou o Washington Wizards por 100 a 95, fora de casa, para conquistar o seu terceiro triunfo nos três duelos disputados com o oponente nesta temporada. Lou Williams anotou 24 pontos para os Hawks, enquanto Josh Smith somou 17 pontos e 13 rebotes.

Jordan Crawford foi o cestinha do jogo com 27 pontos e terminou a partida com um "triple-double" ao obter 11 rebotes e dar 11 assistências nos Wizards. Já o brasileiro Nenê Hilário atuou por 24 minutos, com 18 pontos, seis assistências e quatro rebotes.

Em casa, o Denver Nuggets venceu o San Antonio Spurs por 112 a 106, com boa atuação de Danilo Gallinari, que anotou 28 pontos. Kenneth Faried fez 19 pontos e obteve 11 rebotes para os Nuggets. Tim Duncan foi o cestinha da partida com 31 pontos e ainda obteve 18 rebotes para os Spurs. O brasileiro Tiago Splitter foi titular, atuou por 23 pontos e somou 10 pontos, quatro rebotes e três assistências.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards 95 x 100 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 99 x 113 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 90 x 92 Utah Jazz

Miami Heat 103 x 92 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 100 x 89 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 98 x 93 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 107 x 100 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 112 x 106 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 101 x 100 Charlotte Bobcats

Golden State Warriors 103 x 96 New Orleans Hornets

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Detroit Pistons

New York Knicks x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Washington Wizards

Indiana Pacers x Utah Jazz

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Charlotte Bobcats

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x New Orleans Hornets