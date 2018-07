Anderson Varejão brilha, mas Cleveland Cavaliers perde em casa na NBA

CLEVELAND - Anderson Varejão voltou a brilhar na NBA na noite desta quinta-feira, após atuações discretas nos últimos jogos. O brasileiro se destacou na defesa e no ataque, mas não conseguiu evitar a derrota do Cleveland Cavaliers para o Atlanta Hawks na segunda prorrogação, em casa. A equipe anfitrião foi superada por 127 a 125.

Varejão deixou o banco de reservas para anotar 17 rebotes, oito pontos e três assistências. Este bom desempenho e os 40 pontos de Kyrie Irving não foram suficientes para neutralizar a forte performance coletiva do Atlanta. Paul Millsap anotou 20 pontos, Al Horford, 25, Kyle Korver, 20, e Jeff Teague, 34.

O revés manteve o Cleveland fora da zona de classificação para os playoffs da Conferência Leste. O time de Varejão ocupa a 10ª colocação, com 10 vitórias e 18 derrotas. Já o Atlanta está no 3º lugar, com 16 triunfos e 13 revezes.

Enquanto Varejão lamentava a nova derrota do Cleveland, Tiago Splitter celebrava o triunfo do San Antonio Spurs sobre o Dallas Mavericks por 116 a 107. O pivô brasileiro contribuiu com 12 pontos. O cestinha do time foi Tony Parker, com 23 pontos.

Com mais este triunfo, o San Antonio segue na disputa pelo topo do lado Oeste, com 23 vitórias e sete derrotas, na terceira colocação. Portland Trail Blazers (24/5) e Oklahoma City Thunder (23/5) lideram a tabela.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 125 x 127 Atlanta Hawks

Houston Rockets 100 x 92 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 107 x 116 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 116 x 112 Los Angeles Clippers

Jogos desta sexta-feira:

Charlotte Bobcats x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Miami Heat

Golden State Warriors x Phoenix Suns