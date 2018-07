Anderson Varejão brilha, mas não evita derrota do Cleveland na NBA

O brasileiro Anderson Varejão brilhou na noite de quarta-feira, mas não conseguiu evitar a sexta derrota seguida do Cleveland Cavaliers na NBA. Em casa, a equipe não resistiu ao Chicago Bulls e perdeu por 88 a 83, apesar de Varejão ter conseguido um "double-double", com 17 pontos e 12 rebotes.

Antawn Jamison anotou 21 pontos e Mo Williams fez 13 pontos e deu dez assistências para o Cavaliers. O Bulls conseguiu a sua terceira vitória consecutiva, liderado por Derrick Rose, com 29 pontos. Joakim Noah também teve boa atuação, com 14 rebotes e 13 pontos.

Com uma cesta de Raymond Felton nos instantes finais, o New York Knicks alcançou a sexta vitória consecutiva na NBA ao superar o Toronto Raptors por 113 a 110. O brasileiro Leandrinho Barbosa somou sete pontos, dois rebotes e duas assistências para a equipe canadense.

Felton conseguiu também um "double-double", com 28 pontos e 11 assistências. Amare Stoudemire foi o outro destaque do Knicks, com 34 pontos e 14 rebotes. O italiano Andrea Bargnani, do Raptors, foi o cestinha do confronto, com 41 pontos.

O San Antonio Spurs derrotou o Golden State Warriors por 111 a 94 com boa atuação de Tiago Splitter. O pivô brasileiro fez 12 pontos e obteve seis rebotes para o Spurs, que teve DeJuan Blair, com 15 pontos e 13 rebotes, como um dos destaques. Reggie Williams, com 31 pontos, e David Lee, com 16 pontos e 13 rebotes, foram os principais jogadores do Warriors.

O Denver Nuggets não ofereceu resistência ao Boston Celtics, que obteve a sua oitava vitória seguida ao triunfar por 105 a 89. O pivô brasileiro Nenê Hilário anotou 12 pontos e pegou seis rebotes para o Nuggets, que teve Ty Lawson, com 24 pontos, como principal destaque. Ray Allen foi o cestinha da partida com 28 pontos.

Embalado, o Miami Heat emplacou a sua sexta vitória seguida ao bater o Utah Jazz por 111 a 98. LeBron James foi o principal jogador da partida, com 33 pontos, nove assistências e sete rebotes. Deron Williams, com 21 pontos e 12 assistências, e Al Jefferson, com 25 pontos e 11 rebotes, lideraram o Jazz.

O Los Angeles Lakers superou o Los Angeles Clippers por 87 a 86 com uma cesta de Derek Fisher no segundo final. Kobe Bryant anotou 24 pontos para o Lakers e Paul Gasol terminou a partida com dez pontos e dez rebotes. Eric Gordon fez 24 pontos para o Clippers e Blake Griffin registrou 16 pontos e 11 rebotes.

Resultados de 8 de dezembro:

Boston Celtics 105 x 89 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 83 x 88 Chicago Bulls

New York Knicks 113 x 110 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 97 x 95 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 103 x 111 Oklahoma City Thunder

New Orleans Hornets 93 x 74 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 111 x 94 Golden State Warriors

Phoenix Suns 98 x 104 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 98 x 111 Miami Heat

Sacramento Kings 116 x 91 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 86 x 87 Los Angeles Lakers

Jogos de 9 de dezembro:

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Dallas Mavericks x New Jersey Nets

Portland Trail Blazers x Orlando Magic