Anderson Varejão celebra volta de LeBron James ao Cleveland

Nenhum outro jogador foi tão odiado pela torcida do Cleveland Cavaliers quanto LeBron James, ídolo local que foi chamado de mercenário quando saiu para jogar no Miami Heat, em 2010. Mas o astro de 29 anos anunciou nesta sexta-feira que está de volta ao time de Ohio, seu estado natal, e fez novamente a festa dos torcedores.

Quem também comemora é o brasileiro Anderson Varejão, que é amigo pessoal de LeBron. "Ele é muito bem-vindo de volta. Não é preciso falar sobre suas qualidades, sobre seu basquete, fico muito feliz pelo retorno do jogador e, principalmente, pelo retorno do companheiro de time, do homem, do amigo, de um líder que vai fazer muito bem ao nosso grupo", comemora o pivô brasileiro.

Varejão lembra que, em março, LeBron foi ao ginásio do Cleveland para participar da cerimônia de aposentadoria da camisa do ídolo local Zydrunas Ilgauskas e foi bem recebido pela torcida. Ali, percebeu que ainda havia clima para voltar para casa.

"Quando ele foi para Miami, houve uma revolta dos torcedores, o que é normal, envolve a paixão, não estavam perdendo qualquer jogador, estavam vendo LeBron ir embora. Quando ele esteve no evento do Zydrunas, sentiu de perto o quanto todos em Cleveland amam ele. Não consigo nem imaginar o tamanho da alegria dos fãs, sei que ele vai ser abraçado como nunca foi", ressaltou Varejão.

O torcedor brasileiro vai seguir podendo ver LeBron de perto no dia 11 de outubro, quando um amistoso da pré-temporada da NBA vai acontecer no Rio. Como a partida será entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, o astro só vai mudar de camisa.