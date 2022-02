Anderson Varejão disputará o Jogo das Celebridades do All-Star Game em Cleveland

A NBA anunciou nesta quarta-feira as equipes para o Jogo das Celebridades (Celebrity Game) 2022, que será disputado no próximo dia 18, no ginásio Wolstein Center, durante o fim de semana do All-Star Game em Cleveland. E o Brasil estará representado por Anderson Varejão, ídolo do Cleveland Cavaliers, onde disputou 13 temporadas da liga.

O capixaba, protagonista da famosa "Wig Night" (Noite das Perucas) e conhecido como "Wild Thing" pelos fãs, será o segundo brasileiro a participar da partida: o primeiro foi Oscar Schmidt, na edição de 2017, em Nova Orleans. Atores, comediantes, cantores, rappers e atletas foram convocados para a partida em Cleveland.

Cassidy Hubbarth, repórter e apresentadora de NBA na ESPN, volta a ancorar a transmissão e vai conduzir a conversa sobre o jogo. Kendrick Perkins e Richard Jefferson, que trabalham juntos no "NBA Today" da emissora, servirão como analistas de Jogo das Celebridades pela primeira vez, enquanto que Monica McNutt fará a sua estreia no evento como repórter de quadra. A equipe de transmissão realizará entrevistas com os treinadores e jogadores durante o jogo.

Machine Gun Kelly, artista nascido na cidade, o rapper Jack Harlow, a comediante Tiffany Haddish e o Justin Bibb, prefeito de Cleveland, farão suas estreias no Jogo das Celebridades, juntando-se à sensação do hip-hop Quavo, que vai participar pela quinta vez do jogo.

Entre os outros convocados estão o rapper porto-riquenho Anuel AA, Matt James (The Bachelor, da ABC), os cantores e compositores Kane Brown e Jimmie Allen, assim como atletas renomados do passado e do presente, incluindo o Myles Garrett (Cleveland Browns), Dearica Hamby (ala do Las Vegas Aces/WNBA) e Booby Gibson ("Lenda" dos Cavaliers).

Membros da equipe do 75.º aniversário da NBA e do Hall da Fama do Basquete de Naismith, Dominique Wilkins e Bill Walton serão os treinadores principais do jogo.