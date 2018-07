Anderson Varejão e Nenê vencem na estreia na NBA

Dois dos três brasileiros que estrearam na noite de quarta-feira na temporada 2010/2011 da NBA saíram de quadra com vitórias. Na mais expressiva delas, Anderson Varejão superou um duelo com Shaquille O''Neal e contribuiu para o triunfo do Cleveland Cavaliers sobre o Boston Celtics. Já Nenê Hilário ajudou o Denver Nuggets a bater o Utah Jazz. Leandrinho Barbosa, porém, não teve a mesma sorte e perdeu com o Toronto Raptors para o New York Knicks.

O Cleveland Cavaliers, que não conta mais com o astro LeBron James, surpreendeu ao derrotar o Boston Celtics por 95 a 87. J.J. Hicks anotou 21 pontos, Daniel Gibson marcou 16, todos no segundo tempo, e o Cavaliers conseguiu o triunfo exatamente sobre a equipe que derrotou o Miami Heat, novo time de LeBron James, na noite de terça-feira.

O brasileiro Anderson Varejão anotou oito pontos, obteve dez rebotes e deu quatro assistências no 32 minutos em que ficou em quadra. Rajon Rondo anotou 18 pontos, Ray Allen contribuiu com 12 e Kevin Garnett conseguiu 15 rebotes para o Boston, que chegou a ter uma vantagem de 11 pontos durante o terceiro período.

O Denver Nuggets, em casa, abriu a temporada com uma vitória expressiva sobre o Utah Jazz por 110 a 88. Carmelo Anthony, que anotou 23 pontos, e Arron Afflalo, com 22 pontos, foram os principais destaques do triunfo. Chauncey Billups fez 14 pontos e deu oito assistências, enquanto Shelden Williams somou 16 pontos. Deron Williams foi o principal jogador do Jazz, com 17 pontos.

O brasileiro Nenê Hilário terminou a partida com 13 pontos, quatro rebotes e uma assistência em 23 minutos. O jogo marcou o reencontro das duas equipes, que se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs na última temporada, com triunfo do Jazz.

Fora de casa, o New York Knicks se impôs e derrotou o Toronto Raptors por 98 a 93, com 22 pontos de Wilson Chandler e 19 pontos e dez rebotes de Amare Stoudemire. O Raptors, que não conta mais com o astro Chris Bosh, teve como destaque Andrea Bargani, com 22 pontos. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa, recém-contratado pela equipe canadense, somou 13 pontos, dois rebotes e uma assistência em 24 minutos.

Ainda sem o brasileiro Tiago Splitter, que se recupera de uma lesão muscular, o San Antonio Spurs derrotou o Indiana Pacers por 122 a 109, liderado por Tim Duncan, com 23 pontos e 12 rebotes. Já o argentino Manu Ginóbili anotou 22 pontos. Roy Hibber, do Pacers, foi o cestinha da partida, com 28 pontos.

Dwyane Wade, LeBron James e Chris Bosh conseguiram a primeira vitória no Miami Heat. Fora de casa, a equipe derrotou o Philadelphia 76ers por 97 a 87. Uma noite depois da derrota na estreia para o Boston, os astros voltaram a mostrar falta de entrosamento. Wade, com 30 pontos, foi o principal destaque. James anotou 16 pontos e Bosh fez 15. O novato Evan Turner foi o destaque do 76ers ao terminar o jogo com 16 pontos.

Resultados de 27 de setembro:

Denver Nuggets 110 x 88 Utah Jazz

Dallas Mavericks 101 x 86 Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs 122 x 109 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 104 x 119 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 116 x 117 Sacramento Kings

New Orleans Hornets 95 x 91 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 106 x 95 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 95 x 87 Boston Celtics

New Jersey Nets 101 x 98 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 87 x 97 Miami Heat

Toronto Raptors 93 x 98 New York Knicks

Golden State Warriors 132 x 128 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 88 x 98 Portland Trail Blazers

Jogos de 28 de setembro:

Orlando Magic x Washington Wizards

Utah Jazz x Phoenix Suns