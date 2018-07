Anderson Varejão fica fora do Jogo das Estrelas da NBA

NOVA YORK - Não será em 2012 que um brasileiro participará pela primeira vez de um All-Star Game na NBA. Nesta quinta-feira foram divulgados os 14 jogadores convocados para serem reservas na partida entre os times das estrelas do Oeste e do Este (sete de cada equipe) e na lista não consta o brasileiro Anderson Varejão, que nutria esperanças de ser chamado para o time do Leste.

Com média de 11,8 rebotes por jogo na temporada até aqui e com um desempenho melhor a cada semana, Varejão é o quarto melhor reboteiro da NBA, líder da estatística de rebotes ofensivos. Jogador importante taticamente, ele acabou preterido na lista divulgada nesta quinta para um jogo onde mais importa o show. Para a vaga que poderia ser do brasileiro do Cleveland Cavaliers foi chamado Chris Bosh, uma das estrelas do Miami.

O Brasil, porém, terá um representante no fim de semana das estrelas, entre 24 e 26 de fevereiro, em Orlando. Isso porque Tiago Splitter foi selecionado para participar do jogo que envolve calouros e jogadores em segunda temporada na NBA, caso do pivô do San Antonio Spurs.

A lista de reservas privilegiou os astros que acabaram ficando de fora dos times titulares, escolhidos por voto popular. Os destaques são Paul Pierce (Boston Celtics), pelo Leste, e Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), pelo Oeste. O alemão, assim, chega ao seu 11.º All-Star Game consecutivo.

A equipe do Oeste terá como reservas: LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Kevin Love (Minnesota Timberwolves), Steve Nash (Phoenix Suns), Tony Parker (San Antonio Spurs), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) e Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks). Os titulares serão: Kobe Bryant, Andrew Bynum (ambos do Los Angeles Lakers), Blake Griffin, Chris Paul (ambos do Los Angeles Clippers) e Kevin Durant (Thunder).

Já o Leste contará com Chris Bosh (Miami Heat), Luol Deng (Chicago Bulls), Roy Hibbert (Indiana Pacers), Andre Iguodala (Philadelphia 76ers), Joe Johnson (Atlanta Hawks), Deron Williams (New Jersey Nets) e Paul Pierce (Boston Celtics). Os titulares escolhidos por votação popular foram Derrick Rose (Chicago Bulls), LeBron James, Dwyane Wade (ambos do Miami Heat), Carmelo Anthony (New York Knicks) e Dwight Howard (Orlando Magic).