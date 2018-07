Anderson Varejão pede temporada sem lesões na NBA

"Espero passar longe do departamento médico esse ano", afirmou Varejão, que vai disputar a sua nona temporada na NBA, sempre no time de Cleveland. E ele estreia já no primeiro dia do novo campeonato, nesta terça-feira, quando acontecem apenas três jogos. Seu adversário na abertura da liga será o Washington Wizards, do também brasileiro Nenê - os outros representantes do Brasil são Leandrinho (Boston Celtics), Fab Melo (Boston Celtics), Tiago Splitter (San Antonio Spurs) e Scott Machado (Houston Rockets).

Varejão reconhece que o Cavaliers não está entre as maiores forças do campeonato, mas aposta numa surpreendente campanha da equipe. "O Cleveland está se arrumando. Tivemos muitas mudanças nos últimos anos e estamos ainda encontrando a cara desse novo time. A equipe passou por mudanças nas últimas temporadas, muitos jogadores importantes machucados, e estamos formando um grupo forte, jovem, mas de qualidade e que pode surpreender", avisou o ala/pivô de 30 anos.

Segundo ele, a meta do Cavaliers nesta temporada é tentar chegar aos playoffs, como um dos oito melhores da Conferência Leste. "Queremos incomodar, surpreender e acho que temos condições para isso. A meta é fazer esse time jogar, encontrar o nosso ritmo e nossa melhor maneira de jogar para buscar uma vaga nos playoffs. Estamos confiantes em fazer um bom campeonato", disse Varejão.