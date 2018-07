Anderson Varejão renova com Cleveland e receberá R$ 73 milhões

Aos 32 anos, Anderson Varejão garantiu o melhor contrato da sua carreira. Nesta sexta-feira, o pivô revelou que renovou com o Cleveland Cavaliers por mais três temporadas, em um acordo pelo qual receberá US$ 30 milhões, aproximadamente R$ 73 milhões. Em Cleveland, só fica abaixo dos astros LeBron James (cerca de R$ 49 mi) e Kevin Love (pouco mais de R$ 36 mi) que recebem este valor por temporada.

O brasileiro está em seu no último de contrato, assinado em 2009. Na ocasião, o pivô fechou um acordo de US$ 50 milhões (R$ 122 milhões em números atuais) para jogar por Cleveland por seis temporadas. Varejão foi draftado pelo Orlando Magic no segundo round de 2004 e adquirido pelo Cleveland na mesma noite. Desde então, nunca mudou de equipe, tornando-se uma referência no elenco.

"Fiquei muito, muito feliz mesmo. Nunca escondi que a minha vontade sempre foi ficar aqui em Cleveland, seguir como um Cavalier. nunca passou pela minha cabeça sair da cidade, ficar longe dos fãs e do Cavs. Começar a temporada com essa boa notícia, saber que sou querido e que vou continuar aqui, onde me sinto em casa, minha ''segunda casa'', é realmente maravilhoso", disse Varejão, via assessoria.

O Cavaliers estreou mal na temporada, na noite de quinta-feira, em casa, perdendo de 95 a 90 do New York Knicks. Varejão foi titular ao lado de LeBron, Love, Dion Waiters e Kevin Irving. Pegou quatro rebotes (contra 14 de Love) e somou 10 pontos.