Anderson Varejão se destaca em vitória do Cleveland Cavaliers em casa

CLEVELAND - Com boa atuação de Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks por 114 a 111, na noite de sexta-feira, e voltou a reagir na temporada regular da NBA. O time do brasileiro subiu na tabela da Conferência Leste após sofrer duas derrotas em sequência.

Agora o Cleveland soma 10 triunfos e 15 derrotas e ocupa a 9ª colocação, na beira da zona de classificação para os playoffs. Já o Milwaukee segue na lanterna, com apenas cinco vitórias e 21 derrotas.

Na sexta, Varejão começou a partida mais uma vez no banco de reservas. Mesmo assim, não deixou de se destacar na defesa, com 13 rebotes. Marcou ainda 5 pontos. O destaque ofensivo foi Kyrie Irving, responsável por 39 pontos. Tristan Thompspn contribuiu com dez pontos e 15 rebotes.

Na ponta da tabela do lado Leste, o Indiana Pacers segue em grande ritmo. Na noite de sexta, superou o Houston Rockets por 114 a 81 e manteve a primeira colocação. Em segundo lugar, o Miami Heat venceu o Sacramento Kings por 122 a 103, e segue perseguindo o Indiana na classificação.

O Indiana soma 21 vitórias e cinco derrotas, enquanto o Miami, de LeBron James, tem 20 triunfos e seis derrotas.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira:

Atlanta Hawks 118 x 85 Utah Jazz

Detroit Pistons 106 x 116 Charlotte Bobcats

Miami Heat 122 x 103 Sacramento Kings

Indiana Pacers 114 x 81 Houston Rockets

Dallas Mavericks 108 x 109 Toronto Raptors

Denver Nuggets 99 x 103 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 104 x 91 Minnesota Timberwolves

Philadelphia Sixers 121 x 120 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 114 x 111 Milwaukee Bucks

Jogos deste sábado:

New York Knicks x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x Washington Wizards

Orlando Magic x Sacramento Kings

Charlotte Bobcats x Utah Jazz

Detroit Pistons x Houston Rockets

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Philadelphia Sixers

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets