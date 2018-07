Antes da disputa do Sul-Americano, Brasil B fica com vice no Super Four

A seleção brasileira masculina de basquete ficou com o vice-campeonato no Super Four de Puerto La Cruz, disputado na Venezuela e encerrado na segunda-feira à noite. Na decisão do torneio, o time comandado por José Neto acabou derrotado pelos donos da casa, pelo placar de 67 a 62.

Os jogadores que atuaram na Venezuela formam uma espécie de time B do Brasil. São eles que vão disputar, a partir de quinta-feira, o Campeonato Sul-Americano, também na Venezuela, na Ilha de Margarita. Do torneio vão sair pelo menos dois atletas para compor o grupo de Ruben Magnano no Mundial da Espanha.

Além disso, o Brasil precisa ficar entre os três primeiros colocados do Sul-Americano para jogar o Pan do ano que vem. Também é mandatório acabar entre os quatro primeiros para assegurar vaga na Copa América de 2015, que vale como Pré-Olímpico.

A derrota para a Venezuela preocupa porque os donos da casa podem ser rivais da semifinal no Sul-Americano. O Brasil está no mesmo grupo que Argentina, Paraguai e Peru e deve disputar com os argentinos o primeiro lugar. Na outra chave, Uruguai e Venezuela são favoritos sobre Chile e Peru.

"Essa partida encerra nossa preparação para o Sul-Americano e contribuindo muito para que possamos chegar na competição bastante consciente daquilo que precisamos fazer para conseguir nossos objetivos", avaliou Neto, que viu o armador Rafael Luz terminar a partida como cestinha do time, com 11 pontos. O time foi escalado com Rafael, Benite, Arthur, Augusto Lima e Rafael Hettsheimeir.