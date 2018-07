Antes da estreia, Anderson Varejão diz estar recuperado Depois de uma longa recuperação, desde que rompeu o tendão do tornozelo direito no dia 6 de janeiro, o ala/pivô Anderson Varejão garante estar completamente recuperado e pronto para mais uma temporada da NBA. Assim, ele estará em quadra nesta segunda-feira, quando o Cleveland Cavaliers estreia no novo campeonato da liga norte-americana de basquete, contra o Toronto Raptors. E, muito provavelmente, será o titular da sua equipe.