Spurs batem Blazers e continuam invictos em casa na NBA

O San Antonio Spurs deu mais uma boa demonstração de força atuando em casa ao superar o Portland Trail Blazers por 118 a 110 na rodada de quinta-feira da NBA. Com o triunfo, o time do Texas passou a acumular 34 vitórias em 34 jogos em seus domínios e se consolidou ainda mais como vice-líder da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos, agora com 58 triunfos em 68 partidas.

A vitória também serviu para dar moral ao time, que terá pela frente no próximo sábado o Golden State Warriors, líder geral e atual campeão da NBA, novamente em casa. Assim como o San Antonio Spurs, a equipe do MVP Stephen Curry ainda não perdeu atuando em seus domínios nesta temporada, o que torna o confronto do final de semana ainda mais interessante.

Neste novo triunfo em casa, os Spurs foram impulsionados por boas atuações de LaMarcus Aldridge e Kawhi Leonard, que marcaram 22 pontos cada um, enquanto Tony Parker também brilhou pela equipe com um "double-double" de 18 pontos e 16 assistências.

Já pelo lado dos Blazers, destaque para CJ McCollum, cestinha do confronto, com 26 pontos, enquanto Damian Lillard marcou outros 23 para a equipe visitante. A boa atuação da dupla, porém, não foi suficiente para evitar a 34ª derrota do time em 69 jogos, retrospecto que o deixa na sexta posição da Conferência Oeste, na zona de classificação para os playoffs.

Outro vice-líder da NBA que venceu nesta rodada de quinta-feira à noite foi o Toronto Raptors. Segundo colocado do Leste, o time canadense superou o Indiana Pacers por 101 a 94, fora de casa, e alcançou o seu 46º triunfo em 67 jogos, ficando atrás apenas do Cleveland Cavaliers nesta conferência.

Para ganhar fora de casa, a equipe canadense contou com uma atuação inspirada de três de seus jogadores. Kyle Lowry e DeMar DeRozan foram os cestinhas do jogo, com 28 pontos cada um, enquanto o congolês Bismarck Biyombo dominou o garrafão com incríveis 25 rebotes, sendo que ele ainda anotou um "double-double" ao fazer 16 pontos.

BRASILEIROS

Em boa fase na NBA, Raulzinho ajudou o Utah Jazz a massacrar o Phoenix Suns por 103 a 69, em casa, em outro duelo da rodada desta quinta. O brasileiro jogou por 25 minutos e marcou 13 pontos.

O triunfo manteve a equipe de Salt Lake City na luta por uma vaga nos playoffs, na nona posição da Conferência Oeste, logo atrás do Dallas Mavericks, que hoje seria o último classificado desta conferência.

Outro brasileiro que esteve em quadra na rodada desta quinta e também venceu com o seu time foi o pivô Cristiano Felício. Ele atuou por quase 21 minutos no confronto no qual o Chicago Bulls derrotou o Brooklyn Nets por 118 a 102, em casa. No período em quadra, ele fez seis pontos, apanhou dez rebotes e deu três assistências.

O resultado garantiu os Bulls fechando a zona de classificação para os playoffs da Conferência Leste, em oitavo lugar, com 34 vitórias em 67 partidas.

Acompanhe os resultados da rodada desta quinta-feira na NBA:

Indiana Pacers 94 x 101 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 94 x 99 Washington Wizards

Miami Heat 106 x 109 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 116 x 98 Denver Nuggets

Chicago Bulls 118 x 102 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 96 x 86 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 118 x 110 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 103 x 69 Phoenix Suns

Confira os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Boston Celtics

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns