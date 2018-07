Antes do início da NBA, Nenê é suspenso por uma partida

O brasileiro Nenê terá que assistir o início da temporada 2014/2015 da NBA das arquibancadas. Mesmo antes do início do campeonato, o pivô do Washington Wizards levou um jogo de suspensão por conta de uma confusão ocorrida na partida da última segunda-feira diante do Chicago Bulls, em um mero amistoso preparatório de pré-temporada.

Logo no início da partida, após uma falta de Paul Pierce em Jimmy Butler, uma confusão entre Pierce e Joakim Noah foi iniciada. Nenê, Daniel Orton, Xavier Silas e DeJuan Blair, todos do Wizards, deixaram a área do banco de reservas para intervir, o que não é permitido pela NBA, e por isso foram suspensos por uma partida. Pierce e Noah foram apenas multados em US$ 15 mil (cerca de R$ 36 mil).

Com isso, Nenê ficará de fora da partida de estreia do time da capital norte-americana na temporada, contra o Miami Heat, fora de casa, no dia 29 de outubro. Caso esteja lesionado, a suspensão será adiada para a primeira partida na qual o brasileiro tiver condições de jogo.