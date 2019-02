Antes do Jogo das Estrelas do NBB, atletas batem bola com alunos em Franca

A cidade de Franca já começa a viver o clima do Jogo das Estrelas do NBB, que acontece entre os dias 8 e 9. Nesta quinta-feira, 24 jogadores estiveram presentes no Colégio Pestalozzi para um bate-bola com aproximadamente 700 alunos. Também participaram da ação jovens do Instituto ASPA, projeto social da cidade focado em educação por meio do basquete.

Além de poder jogar com os atletas, as crianças também puderam fazer perguntas para seus ídolos. Os mais assediados foram os dois jogadores locais: Alexey e Lucas Dias. Saber como é a vida de um atleta profissional e quais passos seguir para seguir para se tornar um grande jogador foram as principais dúvidas dos jovens presentes.

"Eu fico muito feliz de estar fazendo parte desta festa. Quando eu tinha 8 anos, lá em Bauru, tive essa mesma experiência de conversar com atletas de alto nível. Fico muito feliz de participar de ações assim e isso só reforça como o esporte é maravilhoso. Quando você é criança, você sonha por uma chance como essa. Eu sempre acreditei e hoje estou aqui podendo passar o que aprendi", disse ao Estado o ala Lucas Dias, que será titular no Jogo das Estrelas.

Hoje defendendo o Botafogo, o ala-armador Cauê Borges também destacou a importância de voltar para a cidade onde nasceu e estar em contato com o público mais novo.

"Estou muito contente. Primeiro pela convocação ao Jogo das Estrelas, e fico mais feliz ainda por ser na cidade onde eu cresci, onde eu joguei as categorias de base, então eu fico muito feliz de estar representando o NBB em Franca", disse. "É muito bom tanto para a gente como para eles. Me vejo no lugar deles 15 anos atrás, era eu sentado do outro lado vendo o pessoal do basquete, me inspirando neles. Foi graças aos meus ídolos que virei jogador. Então eu acho esse tipo de interação essencial".

A edição 2019 do Jogo das Estrelas acontecerá nos dias 08 e 09 de fevereiro, no Ginásio Pedrocão, em Franca. No primeiro dia, a partir das 19h, serão realizados os Torneios de Habilidades, 3 Pontos e Enterradas, além do Desafio Interligas – Novas Estrelas, que reúne destaques Sub-23 das ligas nacionais de Brasil e Argentina. No domingo, a partir 14h, será a vez do nono duelo entre NBB Brasil e NBB Mundo. O intervalo da partida, por sua vez, terá a apresentação da Banda Atitude 67.

*o repórter viajou a convite da organizçaão do evento.