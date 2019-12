Antes do Pré-Olímpico, seleção feminina de basquete vai encarar a Sérvia

Antes de brigar pela vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio no Pré-Olímpico Mundial, o basquete feminino terá um teste importante para saber qual será o rendimento da seleção brasileira contra um rival europeu. A equipe do técnico José Neto fará um amistoso diante da Sérvia.

LEIA TAMBÉM > Advogado deixa a defesa de Queiroz

A partida será em 3 de fevereiro, três dias antes da estreia contra Porto Rico, em Bourges, na França. A seleção sérvia foi bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e no EuroBasket neste ano. A Sérvia foi ainda campeã europeia em 2015.

"Esse amistoso é a coroação de um planejamento importante traçado para a seleção feminina visando o Pré-Olímpico Mundial. Além dos treinos no Rio, na estrutura olímpica, com o apoio do COB e todas as necessidades atendidas, vamos enfrentar uma seleção fortíssima, entre as melhores do mundo. Sem dúvida é um teste que nos deixará ainda mais prontos para o Pré-Olímpico Mundial", afirmou o secretário-geral da Confederação Brasileira de Basketball, Carlos Fontenelle.

O grupo da seleção brasileira se apresenta no dia 12 de janeiro para o início da preparação e treina até 27 de janeiro na Arena Carioca 1, no Rio. Os trabalhos físicos de força serão realizados no CT do Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk.

Ao todo, José Neto convocou 17 jogadoras e cinco terão de ser cortadas para que o grupo seja fechado para o Pré-Olímpico Mundial. Além de Porto Rico, na estreia, o Brasil enfrenta França e Austrália. Três das quatro seleções se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Nesta temporada, a seleção brasileira conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, subindo no lugar mais alto do pódio depois de 38 anos. A última vez que isso havia acontecido foi em 1991, em Havana, com Hortência e Paula. O Brasil foi ainda bronze na Copa América de Porto Rico.