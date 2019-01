Antetokounmpo brilha, Bucks derrota o Mavericks e lidera no Leste

O Milwaukee Bucks confirmou o favoritismo e venceu na rodada desta segunda-feira da NBA. No Dia de Martin Luther King, feriado nacional nos Estados Unidos, a equipe de Wisconsin recebeu o Dallas Mavericks e levou a melhor por 116 a 106, com mais uma atuação de gala de Giannis Antetokounmpo.

O jogador grego, um dos principais candidatos a MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada, conduziu o Bucks ao triunfo com 31 pontos, 15 rebotes e cinco assistências. O time ainda contou com dia inspirado de Eric Bledsoe, autor de 21 pontos, e do pivô Brook Lopez, com 16 pontos e 10 rebotes.

A vitória do Bucks ainda ofuscou mais uma marca notável do calouro Luka Doncic. Se sofreu com a mira descalibrada durante boa parte do confronto, o armador do Mavericks se tornou o segundo jogador mais jovem da NBA a conseguir um "triple-double" na história, atrás somente de Markelle Fultz, do Philadelphia 76ers. Nesta segunda, ele terminou com 18 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

Esta foi a 34.ª vitória em 46 partidas do Bucks, que lidera no Leste, enquanto o Mavericks perdeu pela quarta vez consecutiva e já soma 26 derrotas, em 13.º no Oeste e cada vez mais distante da luta por playoffs.

Se o Mavericks está em baixa, quem segue bem no Oeste é o Oklahoma City Thunder. Nesta segunda, a equipe visitou o New York Knicks no Madison Square Garden e não teve trabalho para fazer 127 a 109, mantendo-se entre os líderes da conferência.

Paul George mais uma vez comandou o Thunder, com 31 pontos, enquanto Russell Westbrook esteve à beira de um "triple-double", com 17 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Esta foi a 28.ª vitórias dos terceiros colocados do Oeste, enquanto o Knicks perdeu pela sexta vez seguida, soma 35 derrotas e é o penúltimo do Leste.

O time nova-iorquino foi ultrapassado nesta segunda pelo Chicago Bulls, que interrompeu uma sequência de 10 derrotas ao bater o Cleveland Cavaliers por 104 a 88, mesmo fora de casa. Cristiano Felício atuou por três minutos e não pontuou, mas Zach LaVine marcou 25 pontos e conduziu a 11.ª vitória do Bulls, 13.º do Leste, enquanto o Cavaliers perdeu pela 39.ª vez e tem o pior desempenho da NBA.

Na briga por uma vaga nos playoffs no Leste, o décimo colocado, Washington Wizards, derrotou o nono, Detroit Pistons, por 101 a 87, em casa, com 20 pontos e 13 rebotes de Trevor Ariza. Já o sexto lugar, Brooklyn Nets, bateu o Sacramento Kings, décimo do Oeste, por 123 a 94, graças aos 31 pontos e oito assistências de D'Angelo Russell.