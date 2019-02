Antetokounmpo brilha, Bucks vence Nets e amplia liderança na NBA

Mais uma vez sob a liderança do grego Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks brilhou na rodada da NBA e ampliou sua vantagem na Conferência Leste. O dono da melhor campanha da temporada até agora derrotou o Brooklyn Nets por 113 a 94, fora de casa, na noite desta segunda-feira.

Antetokounmpo, forte candidato a MVP do campeonato, conduziu os visitantes com seus 30 pontos, 15 rebotes e nove assistências, ficando perto de cravar um "triple-double". O grego teve o apoio de Malcolm Brogdon, com seus 16 pontos e oito rebotes, e Eric Bledsoe, responsável por 15 pontos.

Do outro lado da quadra, o principal destaque foi D'Angelo Russell, com seus 18 pontos. O anfitrião sofreu com as seguidas baixas e não teve forças para enfrentar a melhor equipe do campeonato até agora. O Bucks faturou sua quarta vitória consecutiva, somando nove triunfos nos últimos dez jogos.

Assim, é o único time a já ter atingido a marca de 39 vitórias na temporada regular - sofreu 13 revezes. Lidera a Conferência Leste e tem boa vantagem entre as demais boas campanhas da competição. Já o Nets ocupa a sexta colocação da mesma tabela, com 28 vitórias e 27 derrotas.

Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets desperdiçou boa oportunidade de voltar a liderança, desbancando o Golden State Warriors. Fora de casa, o segundo colocado da tabela foi batido pelo Detroit Pistons por 129 a 103. O resultado manteve o Nuggets na vice-liderança, com 37 triunfos e 16 derrotas - o Warriors exibe 37/15.

Com o apoio da torcida, Andre Drummond liderou o Pistons ao anotar um "double-double" de 27 pontos e 12 rebotes. Foi a maior pontuação do jogador na temporada, sendo 14 destes pontos anotados no terceiro quarto. Foi o momento em que os anfitriões despontaram no placar e acabaram com uma sequência de seis vitórias consecutivas dos visitantes.

Blake Griffin contribuiu com 17 pontos, enquanto Reggie Jackson anotou 14. Pelo Nuggets, Trey Lyles foi o destaque, com 20 pontos. O time de Denver entrou em quadra com três desfalques importantes: Paul Millsap, Gary Harris e Jamal Murray, todos machucados. O Pistons é o nono colocado da Conferência Leste, com 23 vitórias e 29 derrotas.

Tentando dar fim à irregularidade que vem marcando sua temporada, o Houston Rockets venceu a segunda seguida nesta segunda-feira ao derrotar o Phoenix Suns por 118 a 110, em casa. Ao anotar 44 pontos, James Harden chegou ao seu 20º jogo no campeonato em que marcou ao menos 40 pontos.

Com o feito, Harden entrou no seleto grupo de jogadores que alcançaram esta marca: Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Rick Barry foram os únicos da história a marcar ao menos 40 pontos em 20 partidas nas 50 primeiras rodadas de uma temporada. Ele ainda anotou oito rebotes e seis assistências.

Chris Paul contribuiu com 18 pontos e Kenneth Faried anotou um "double-double" de 17 pontos e 14 rebotes. O brasileiro Nenê anotou quatro pontos e um rebote nos 13 minutos em que esteve em quadra. Pelo Suns, o destaque foi Josh Jackson, responsável por 25 pontos.

O Rockets ocupa a quinta colocação da Conferência Oeste, com 31 vitórias e 22 derrotas. Já o Suns é o último da tabela - e segundo pior time da temporada até agora -, com apenas 11 vitórias e 44 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Washington Wizards 129 x 137 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 129 x 103 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 94 x 113 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 107 x 109 Indiana Pacers

Phoenix Suns 110 x 118 Houston Rockets

Sacramento Kings 127 x 112 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x Miami Heat