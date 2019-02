Antetokounmpo brilha e líder Bucks arrasa Wizards em casa na NBA

O Milwaukee Bucks mostrou na noite desta quarta-feira por que é, no momento, o melhor time da NBA. Contando com o apoio da torcida, o líder da Conferência Leste atropelou o Washington Wizards por 148 a 129, numa performance impressionante dos anfitriões. Foram 85 pontos somente no primeiro tempo, novo recorde da equipe.

O grego Giannis Antetokounmpo foi o responsável por metade destes pontos. Ele terminou a partida com 43 pontos e seis pontos e mais uma vez liderou a equipe. O candidato a MVP da temporada contou com o apoio dos seus companheiros - o Bucks contou com seis jogadores marcando dois dígitos na pontuação.

Eric Bledsoe contribuiu com um "double-double" de 22 pontos e 11 assistências. Malcolm Brogdon anotou 18, enquanto Khris Middleton registrou 16. Pelo Wizards, Bradley Beal marcou 30 pontos e Thomas Bryant, 26. Jeff Green terminou o jogo com 22, em seu quarto jogo seguido com pelo menos 20 pontos no placar.

O resultado marcou a quinta vitória consecutiva do Bucks na temporada. A equipe é a primeira do campeonato a alcançar os 40 triunfos, somando ainda 13 derrotas (o menor número da competição até agora). Já o Wizards é o décimo colocado no Leste, com 22 vitórias e 32 derrotas.

Na Conferência Oeste, o líder também fez bonito nesta rodada. Em casa, o Golden State Warriors superou o San Antonio Spurs por 141 a 102. Kevin Durant foi a estrela do jogo, com 23 pontos, nove assistências e oito rebotes. Klay Thompson contribuiu com 26 pontos, enquanto Stephen Curry registrou 19 pontos, sete assistências e cinco rebotes.

Pelo Spurs, Patty Mills foi o destaque, com 16 pontos. Rudy Gay anotou 15 em um Spurs desfalcado de LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan. Os visitantes ficaram mais longe dos líderes e ocupam agora o sexto lugar da tabela do Oeste, com 32 vitórias e 24 derrotas. Já os atuais bicampeões da NBA somam 38 triunfos e 15 revezes.

O Warriors abriu pequena vantagem na liderança, nesta rodada, em razão também da derrota do Denver Nuggets para o Brooklyn Nets por 135 a 130, fora de casa. A vitória surpreendente foi liderada por D'Angelo Russell, que obteve um "double-double" de 27 pontos e 11 assistências.

Pelo Nuggets, vice-líder do Oeste, Nikola Jokic voltou a se destacar, ao registrar um "triple-double" de 25 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Foi o seu 10º da temporada. Não conseguiu, porém, evitar a segunda derrota seguida do Nuggets na competição. O time soma agora 37 triunfos e 17 derrotas. O Nets é o sexto do Leste, com 29 vitórias e 27 revezes.

Tentando se aproximar dos líderes, o Houston Rockets derrotaram o Sacramento Kings por 127 a 101, fora de casa. James Harden liderou os visitantes ao anotar 36 pontos e se tornar o cestinha da partida. O reserva Gerald Green anotou 25 pontos e Eric Gordon, 20. O brasileiro Nenê não esteve em quadra nesta quarta.

Com o resultado, o Rockets figura em quinto lugar no Oeste, com 32 vitórias e 22 derrotas. Já o Sacramento ocupa o nono posto, com 28 triunfos e 26 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Brooklyn Nets 135 x 130 Denver Nuggets

Chicago Bulls 120 x 125 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 148 x 129 Washington Wizards

Dallas Mavericks 99 x 93 Charlotte Hornets

Utah Jazz 116 x 88 Phoenix Suns

Sacramento Kings 101 x 127 Houston Rockets

Golden State Warriors 141 x 102 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta:

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs