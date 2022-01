Antetokounmpo brilha, mas Rozier decide, e Hornets vencem Bucks na NBA

Giannis Antetokounmpo brilhou na noite de sábado, com 43 pontos, 13 rebotes e seis assistências, mas o duplo-duplo não foi o suficiente para impedir uma derrota por 114 a 106 do Milwaukee Bucks para o Charlotte Hornets. Os números do grego foram ofuscados pelo poder de decisão de Terry Rozier, autor de uma cesta de três que praticamente definiu o resultado nos segundos finais do último quarto.

Rozier deixou a quadra com quatro rebotes, quatro assistências e 28 pontos. Quando o placar marcava 108 a 104 para os Hornets, faltando 34 segundos para o fim da partida, ele acertou uma bola de três que ampliou a vantagem para sete, dando tranquilidade para assegurar a vitória nos instantes finais.

Mais do que a atuação individual, o time da Carolina do Norte mostrou um bom trabalho coletivo, como foi reconhecido pelo adversário Antetokounmpo. "Eles jogaram forte. Defendem homem a homem e então vão para a zona. Temos que confiar uns nos outros e focar em nós mesmos", avaliou.

Com a vitória, os Hornets ficam na oitava colocação da Conferência Leste. Já os Bucks caíram para o quarto lugar, ultrapassados pelo Miami Heat, que venceu o Phoenix Suns, líder da Conferência Oeste, em uma noite inspirada de Tyler Herro, autor de 33 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Outro destaque do Heat foi Duncan Robinson, responsável pora acrescentar 27 pontos na conta para engordar o placar da importante vitória no Arizona. O resultado encerrou uma série de três vitórias dos Suns, que contou com 26 pontos de Devin Booker e outros 20 de Mikal Bridges, mas teve uma atuação ruim na defesa.

Veja os resultados da noite de sábado e da madrugada de domingo:

LA Clippers 108 x 123 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 114 x 106 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 97 x 92 Orlando Magic

Indiana Pacers 125 x 113 Utah Jazz

Boston Celtics 99 x 75 New York Knicks

Phoenix Suns 100 x 123 Miami Heat