Antetokounmpo brilha nas assistências e comanda sexta vitória seguida dos Bucks

Giannis Antetokounmpo brilhou como garçom e comandou a vitória do Milwaukee Bucks em casa sobre o San Antonio Spurs por 120 a 113, a sexta consecutiva na NBA. O astro grego anotou 26 pontos e deu 15 assistências para seus companheiros, reforçando que está em grande fase nesta segunda metade da temporada regular.

Os Bucks ainda não foram derrotados depois da parada do All-Star Game, realizado em Atlanta há duas semanas. Dos últimos 12 jogos, a equipe de Milwaukee triunfou em 11. E os resultados positivos têm vindo muito graças a Antetokounmpo.

Contra os Spurs, ele comandou o time, igualou seu recorde de assistências em uma única partida, mas também teve auxílio importante de coadjuvantes, como Khris Middleton, autor de 23 pontos, e Jrue Holiday, que saiu de quadra com 21 pontos.

Para vencer, os Bucks se impuseram no último quarto e conseguiram ampliar a vantagem depois de ver o rival encostar. O time de Milwaukee aparece na terceira colocação da Conferência Leste, atrás de Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Já os Spurs estão na sétima posição no Oeste.

Em casa, o Los Angeles Clippers dominou e venceu o Charlotte Hornets por 125 a 98, chegando a ter 31 pontos de vantagem e um domínio completo das ações. Paul George foi o destaque da franquia da Califórnia, com 21 pontos, enquanto Kawhi Leonard pontuou 17 vezes.

Os Clippers estão no quarto lugar do Oeste, enquanto que os Hornets não ganham um jogo do rival em Los Angeles desde fevereiro de 2009, amargaram a 11ª derrota seguida fora de casa e ocupam o sétimo posto no Leste.

Novamente sem o seu maior astro, Stephen Curry, que sofreu uma lesão no cóccix na última quarta-feira, o Golden State Warriors foi superado pelo Memphis Grizzlies por 111 a 103 neste sábado. O duelo foi marcado pelo baixo aproveitamento das equipes, principalmente nos arremessos de quadra, no qual o percentual de acertos dos dois times não passou de 39%. Com 26 pontos, Jordan Poole foi o cestinha da partida. Dillon Brooks fez 19 e foi o maior pontuador dos Grizzlies.

Líder da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers segue soberano. Neste sábado, superou o Sacramento Kings por 129 a 105, e abriu distância do vice-líder Brooklyn Nets. Tobias Harris, com 29 pontos, foi o maior pontuador do confronto. Além disso, alcançou um "double-double" ao anotar 11 rebotes. Shake Milton também se destacou, com 28 pontos.

LEBRON MACHUCADO

Uma preocupação para os próximos jogos do Los Angeles Lakers surgiu no segundo quarto da partida deste sábado, contra o Atlanta Hawks: LeBron James, principal astro da franquia levou a pior em uma disputa com Salomon Hill e deixou a quadra mancando.

O lance aconteceu no início do segundo quarto. Ao disputar uma bola com Hill, LeBron viu o adversário cair sobre o seu pé, causando uma torção no tornozelo. A partida foi parada e o camisa 23 foi atendido no banco de reservas.

Pouco tempo depois, o veterano retornou à quadra. Contudo, após acertar um arremesso para três pontos, voltou a sentir o tornozelo e precisou ser substituído - dessa vez, foi direto para o vestiário iniciar o tratamento. Ainda não há informações detalhadas sobre a lesão do astro.

Sem LeBron, os Lakers perderam a partida para o Hawks por 99 a 94. A franquia de Los Angeles ocupa o terceiro lugar no Oeste, atrás de Utah Jazz e Phoenix Suns. Já os Hawks ocupam a quinta posição no Leste, superado por Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Miami Heat.

Veja os resultados dos jogos de sábado da NBA:

Los Angeles Lakers 94 x 99 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 129 x 105 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 111 x 103 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 120 x 113 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 125 x 98 Charlotte Hornets

Veja a rodada de domingo da NBA:

Miami Heat x Indiana Pacers

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Boston Celtics x Orlando Magic

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Chicago Bulls

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks