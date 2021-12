Antetokounmpo marca 40 pontos, Bucks vencem Hornets e alcançam oitava vitória seguida na NBA

Com uma atuação decisiva de Giannis Antetokounmpo na reta final do jogo, o Milwaukee Bucks buscou uma dura virada sobre o Charlotte Hornets por 127 a 125, em casa, na noite desta quarta-feira, e alcançou a oitava vitória seguida na temporada regular da NBA. O astro grego decidiu o jogo com uma cesta a dois segundos do fim da partida.

Antetokounmpo terminou o jogo com 40 pontos, 12 rebotes e nove assistências, muito perto de registrar mais um "triple-double" em sua carreira. Mas não esteve sozinho. Khris Middleton, também decisivo nos segundos finais da partida, contribuiu com 21 pontos e Grayson Allen anotou 16 pontos e sete rebotes. Os Bucks chegaram a estar perdendo por uma desvantagem de 18 pontos.

Pelos Hornets, LaMelo Ball também se destacou. Ele obteve a maior pontuação de sua carreira, com 36 pontos. Kelly Oubre Jr. marcou 25 e Miles Bridges, 22. Mesmo assim, não impediram a terceira derrota da equipe de Charlotte, nona colocada da Conferência Leste, com 13 vitórias e 11 revezes.

Os Bucks vêm em situação oposta, crescendo a cada jogo, após um fraco início de campeonato. Com a oitava vitória consecutiva, já aparecem na terceira colocação do Leste, com 14 triunfos e oito revezes.

Está empatado com o Washington Wizards, que é vice-líder por levar vantagem nos critérios de desempate. Na noite de quarta, o time da capital venceu o Minnesota Timberwolves por 115 a 107, em casa. Os destaques dos anfitriões foram Montrezl Harrell, responsável por 27 pontos, e Bradley Beal, com 19.

Celtics batem 76ers em jogos acirrado

Em outro jogo da rodada que movimentou a Conferência Leste, o Boston Celtics derrotou o Philadelphia 76ers por um apertado 88 a 87, diante de sua torcida, num dos maiores clássicos desta conferência. Jayson Tatum, com seus 26 pontos, comandou a equipe anfitriã, enquanto o reserva Dennis Schroder anotou 13 pontos.

Do outro lado, numa noite de pouca inspiração dos Sixers diante da cesta, Joel Embiid foi o destaque nas estatísticas. Foi o jogador que obteve o maior número da equipe, e não foi de pontuação. Ele registrou 18 rebotes e 13 pontos, marcando mais um "double-double". Seth Curry foi o cestinha da equipe, com 17 pontos.

Ainda longe de brigar pela liderança, os Celtics ocupam o oitavo lugar da conferência, com 12 vitórias e dez derrotas. O time da Filadélfia figura no 11º posto, com o mesmo número de triunfos e revezes: 11.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira da NBA

Washington Wizards 115 x 107 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 111 x 114 Atlanta Hawks

Orlando Magic 108 x 103 Denver Nuggets

Miami Heat 85 x 111 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 127 x 125 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 110 x 114 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 107 x 139 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 115 x 124 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta quinta-feira da NBA

New York Knicks x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs