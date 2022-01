Antetokounmpo comanda massacre dos Bucks sobre os Warriors; Grizzlies vencem 11ª seguida

O jogo entre Milwaukee Bucks e Golden State Warriors, dois dos melhores times da NBA atualmente, tinha tudo para ser muito equilibrado e um dos grandes embates da temporada regular até aqui. No entanto, não foi o que se viu em quadra na rodada de quinta-feira da liga. Com um domínio impressionante, a franquia de Wisconsin fez o seu melhor primeiro tempo em pontuação (77) no campeonato, abriu 39 pontos e atropelou o rival da Califórnia por 118 a 99, no ginásio Fiserv Forum, em Milwaukee.

Dominante e imparável dentro do garrafão, o grego Giannis Antetokounmpo foi o grande condutor dos Bucks em quadra. O astro marcou um triplo-duplo (dois dígitos em três fundamentos) de 30 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Ainda pelos atuais campeões da NBA, Khris Middleton (23 pontos, cinco rebotes e sete assistências) e Bobby Portis (20 pontos e sete rebotes) foram os outros destaques.

"Penso que o técnico Darvin fez um grande trabalho, liderando o time, treinado o time e nos mantendo em forma", disse Antetokounmpo sobre o assistente Darvin Ham, que comandou os Bucks em quatro jogos antes da volta do treinador Mike Budenholzer, que estava afastado por causa da covid-19. "Mas, obviamente, é muito bom que Bud esteja de volta, feliz e nos incentivando".

Do outro lado, os Warriors fizeram uma atuação irreconhecível. Andrew Wiggins, com 16 pontos, foi o maior pontuador da equipe, seguido pelo novato reserva Jonathan Kuminga (15 pontos) e do apagado Stephen Curry, que marcou apenas 12 pontos, além de oito rebotes.

Ainda pegando ritmo de jogo, após longo tempo parado devido a duas lesões graves, Klay Thompson fez partida ruim e fechou com 11 pontos. Importante para o time de San Francisco, Draymond Green não atuou em razão de um problema na panturrilha e fez bastante falta.

Com a vitória, os Bucks encerraram uma sequência ruim de duas derrotas e se mantêm na quarta posição da Conferência Leste com uma campanha de 27-17. Já os Warriors sofreram a segunda derrota de forma seguida, mas ainda seguem com ótimo rendimento e retrospecto de 30-11, na segunda colocação do Oeste, só atrás do Phoenix Suns.

MAIS UMA

A sensação do momento na NBA venceu a 11.ª primeira partida consecutiva e deu mais uma prova de que pode brigar por coisas grandes nesta temporada. Em um duelo disputado ponto a ponto, com nove trocas de liderança, o Memphis Grizzlies superou o Minnesota Timberwolves por 116 a 108, em Memphis.

Em grande fase, Ja Morant foi decisivo na reta final e ficou perto de alcançar um "triple-double" (16 pontos, oito rebotes e nove assistências), mas o nome da noite foi John Konchar. O ala-armador fechou o confronto com 17 rebotes, recorde de sua carreira, além de 15 pontos e 85,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Apesar da derrota, Anthony Edwards foi o cestinha da noite com 30 pontos, em mais uma grande atuação. Ele, Karl Anthony-Towns e D'Angelo Russell somaram 84 para o time de Minneapolis.

Com o resultado positivo, os Grizzlies garantiram a 30.ª vitória em 44 jogos e seguem em terceiro lugar no Oeste. Enquanto isso, os Timberwolves permanecem na nona colocação, com aproveitamento abaixo de 50% - são 20 triunfos e 22 derrotas.