Antetokounmpo comanda vitória do Milwaukee Bucks com atuação histórica na NBA

Giannis Antetokounmpo teve uma atuação histórica na madrugada deste domingo, durante a vitória por 111 a 105 do Milwaukee Bucks sobre o Orlando Magic. Autor de um duplo-duplo, com 32 pontos e incríveis 20 rebotes, somado a cinco assistências, tudo em menos de 35 minutos, o astro grego protagonizou cenas que a NBA não via há 62 anos.

O último jogador que conseguiu pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e cinco assistências nesse mesmo tempo foi Willie Naulls, em 1959, jogando pelo New York Knicks. Morto em 2018, Naulls é considerado uma lenda do basquete e foi três vezes campeão da NBA, entre 1964 e 1966, quando jogava pelo Boston Celtics.

MVP das finais da temporada passada, quando os Bucks conquistaram o título, Antentokounmpo continua mostrando boas atuações. A situação do time, entretanto, não é das melhores, por isso a vitória foi importante. "Estamos melhorando, estamos competindo", disse ele após o jogo.

O time de Milwaukee vive um momento de reação, mas já perdeu oito jogos, por isso ocupa apenas a oitava colocação da Conferência Leste, com nove vitórias. Em busca do quarto triunfo seguido, volta a jogar na noite de segunda-feira, mais uma vez contra o Orlando Magic, lanterna da Conferência, com quatro vitórias e 13 derrotas. A expectativa é de mais um duelo difícil, como foi o último.

"Eu acho que o nosso time meio que relaxa e pensa que o jogo acabou", avaliou o ala-pivô Bobby Portis, autor de 24 pontos na partida. "Muitos desses times jogam forte até o último segundo. Nós temos que fazer um trabalho melhor na defesa e conseguir arremessos de mais qualidade", completou.

Em outra partida do dia, na capital norte-americana, o Washington Wizards chegou a ficar 16 pontos atrás do Miami Heat, mas consegui uma grande reação e venceu a partida por 103 a 100, com boa atuação de Bradley Beal, que marcou 21 pontos e deu nove assistências. O cestinha do jogo, contudo, foi Jimmy Butler, do Miami, com 29 pontos.

A vitória deixa os Wizards em segundo lugar da Conferência Leste, com 11 vitórias e cinco derrotas, assim como Heat, quarto colocado. Jogador do time de Washington, o brasileiro Raulzinho também contribuiu para o resultado ao anotar oito pontos em cerca de 19 minutos em quadro.

Veja os resultados da noite de sábado e da madruga de domingos:

New York Knicks 106 x 99 Houston Rockets

Indiana Pacers 111 x 94 New Orleans Pelicas

Washington Wizards 103 x 100 Miami Heat

Atlanta Hawks 115 x 105 Charlotte Hornets

Boston Celtics 111 x 105 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 117 x 108 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 138 x 95 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 118 x 111 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 105 x 123 Utah Jazz