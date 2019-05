Antetokounmpo e Harden são eleitos por unanimidade para o 'primeiro time' da NBA

Os alas Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e James Harden, do Houston Rockets, foram selecionados por unanimidade para o "primeiro time" da temporada 2018/2019 da NBA. Os dois jogadores receberam os votos das 100 cédulas para terminar com 500 pontos cada.

Esta é a quinta vez, a terceira consecutiva, que Harden integra o time principal da liga mais importante do basquete dos Estados Unidos. No campeonato passado, foi eleito o MVP; Para o grego Antetokounmpo, duas vezes membro do segundo time, trata-se da primeira indicação. O jogador do Bucks é o grande favorito a levar o prêmio de MVP da atual temporada.

O time dos melhores jogadores da temporada também conta com o armador Stephen Curry (482 pontos; 91 votos), do Golden State Warriors; o ala Paul George (433 pontos; 71 votos), do Oklahoma City Thunder; e o pivô sérvio Nikola Jokic (411 pontos; 59 votos), do Denver Nuggets.

O segundo time contou com Joel Embiid (Philadelphia 76ers), junto com Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) e Kyrie Irving (Boston Celtics).

O astro LeBron James, do Los Angeles Lakers foi indicado pela 15ª vez seguida, desta vez para o terceiro time, que ainda conta com Kemba Walker (Charlotte Hornets), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons) e Rudy Gobert (Utah Jazz).