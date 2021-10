Antetokounmpo e Middleton somam 49 pontos e comandam vitória dos Bucks na NBA

Derrotado pelo Miami Heat na última quinta-feira, o Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA, voltou a vencer na noite de sábado, ao bater o San Antonio Spurs por 121 a 111, na casa dos adversários. Boa parte da pontuação da vitória está na conta de Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo, que tiveram boas atuações e combinaram 49 pontos durante a partida.

Middleton foi o cestinha do duelo, com 28 pontos marcados, enquanto Antetokounmpo se destacou com 21 pontos, oito rebotes e oito assistências. Do outro lado, o Spurs contou com uma boa participação de Doug McDermott, autor de 25 pontos e duas assistências, além de ter conseguido quatro rebotes. Com o resultado, os Bucks ficam com a quinta colocação da Conferência Leste, enquanto os Spurs ocupam o décimo lugar na Oeste.

O líder da Conferência Leste, no momento, é o Chicago Bulls, que manteve os 100% de aproveitamento com uma vitória por 97 a 82 sobre o Pistons. O time teve uma excelente atuação coletiva, tanto que seis jogadores passaram da marca de dez pontos. O maior pontuador foi DeMar Rozan, com 21 bolas na cesta, e o grande destaque foi Nikola Vucevic, com 15 pontos, 19 rebotes e três assistências. Lonzo Ball e Alex Caruso também foram importantes, assim como Zack Lavine.

Em Ontário, no Canadá, Luka Doncic comandou a vitória por 103 a 95 do Dallas Mavericks sobre o Toronto Raptors. O esloveno marcou 27 pontos, deu 12 assistências e pegou nove rebotes, passando muito perto de conquistar um tripo-duplo. Tim Hardaway Jr, com 25 pontos, e Kristaps Porzings, com 18 pontos e dez rebotes, foram outros jogadores essenciais para o triunfo.

O sábado também teve atuações consistentes de jovens talentos da NBA. Trae Young, de 23 anos, destaque do Atlanta Hawks na campanha que levou o time à final da Conferência Leste na temporada passada, foi bem contra o Cleveland Cavaliers, com 24 pontos e sete assistências, mas não evitou a derrota por 101 a 95. Também da nova geração, Ja Morant, de 22 anos, fez 28 pontos, dois rebotes e oito assistências para garantir a vitória por 120 a 114 dos Grizzlies diante dos Clippers.

Veja os resultados de sábado:

Cleveland Cavaliers 101 x 95 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 102 x 91 Miami Heat

Toronto Raptors 95 x 103 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 97 x 82 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 96 x 89 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 111 x 121 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 134 x 105 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 114 x 120 Memphis Grizzlies