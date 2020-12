Antetokounmpo erra lance livre no fim e Celtics batem Bucks por um ponto na NBA

A nova temporada da NBA começou na terça e, nesta quarta, já reuniu dois grandes times em quadra, num grande duelo, decidido nos instantes finais. Foi por causa de um erro bobo de Giannis Antetokounmpo, num lance livre, que o Boston Celtics venceu o Milwaukee Bucks por apenas um ponto: 122 a 121. O jogo foi disputado na casa dos Celtics.

MVP das duas últimas temporadas, Antetokounmpo é novamente o grande trunfo dos Bucks na temporada regular da NBA. No entanto, nesta quarta, ele decepcionou. Depois de ver sua equipe ter desvantagem de até 17 pontos no placar, o astro perdeu o lance livre faltando apenas 0s4 para o fim. Era a chance de levar o confronto para a prorrogação.

Apesar do erro em momento decisivo, Antetokounmpo foi o cestinha da partida, com 35 pontos, além de registrar 13 rebotes e duas assistências. Khris Middleton também fez boa estreia, quase com um "triple-double", com seus 27 pontos, 14 rebotes e oito assistências. Jrue Holiday contribuiu com 25 pontos, enquanto Donte DiVincenzo anotou 15.

Do lado dos Celtics, Jaylen Brown foi o principal destaque individual, com 33 pontos. Jayson Tatum anotou 30. E o reserva Jeff Teague deixou o banco para registrar 19 pontos.

Em casa, o Cleveland Cavaliers estreou com vitória, ao superar o Charlotte Hornets por 121 a 114. O destaque dos anfitriões foi Collin Sexton, com 27 pontos. No entanto, sua atuação individual foi ofuscada pelos 42 pontos de Terry Rozier, que, apesar da grande atuação, não conseguiu evitar a derrota dos Hornets.

Sabendo tirar vantagem do modesto New York Knicks, o Indiana Pacers também começou sua temporada com triunfo. Venceu o time de Nova York por 121 a 107, em noite inspirada de Domantas Sabonis, responsável por 32 pontos e 13 rebotes.

Em outros jogos já encerrados na madrugada desta quinta-feira, o Orlando Magic superou o Miami Heat por 113 a 107, enquanto o Philadelphia 76ers superou o Washington Wizards por 113 a 107.

JOGO ADIADO

Não foi nesta quarta que o Houston Rockets estreou na NBA. O time de James Harden enfrentaria o Oklahoma City Thunder, mas o duelo foi adiado por causa de novos casos de covid-19 no elenco do time de Houston. Foram três jogadores com testes positivos ou resultados inconclusivos e quatro afastados por terem tido contato com os três.

Outra baixa dos Rockets seria justamente Harden, principal jogador do time nos últimos anos. Isso porque ele violou as regras da NBA por ter comparecido a uma festa recentemente. Foi multado em US$ 50 mil (cerca de R$ 258 mil). Assim, o time de Houston ficou sem quórum para a estreia na nova temporada da NBA.