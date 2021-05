Antetokounmpo faz 49 pontos e brilha na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets

Com grande atuação de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks foi o único time a vencer em seu ginásio na rodada de domingo da NBA. O ala-pivô grego marcou 49 pontos, a sua maior pontuação desde 2019, na vitória por 117 a 114 sobre o Brooklyn Nets. Antetokounmpo voltou à equipe após ficar fora do jogo de sexta-feira, frente ao Chicago Bulls, por causa de uma lesão no tornozelo.

Nos Nets, Kevin Durant marcou 42 pontos, mas falhou a 30 segundos do final da partida. Outro destaque do time de Nova York foi Khris Middleton, com 26 pontos e 11 rebotes. Essa foi a 40ª vitória dos Bucks após 64 jogos, o que deixa o time na terceira colocação da Conferência Leste, enquanto os Nets estão em segundo lugar após 22 derrotas e 43 triunfos. Em Los Angeles, Pascal Siakam (39 pontos e 13 rebotes) e Kyle Lowry (37 pontos e 11 rebotes) lideraram o Toronto Raptors diante do Los Angeles Lakers na vitória por 121 a 114.

Leia Também Doncic brilha com 20 assistências e comanda virada dos Mavericks sobre Wizards

O astro LeBron James terminou com 19 pontos apenas, sete rebotes e seis assistências, mas não conseguiu evitar a 28ª derrota dos Lakers em 64 duelos, o que coloca a franquia em sexto lugar na Conferência Oeste. Os canadenses, em sua partida de número 65, obtiveram a 28ª vitória.

Outra equipe que perdeu em casa foi o Dallas Mavericks, apesar dos 30 pontos marcados pelo esloveno Luka Doncic. Sexto colocado na Conferência Oeste, com 36 triunfos e 28 revezes, o time texano foi derrotado pelo Sacramento Kings, graças aos 27 pontos e seis rebotes de Buddy Hield. Os Kings, que somam 37 derrotas, conseguiram vencer pela 27ª vez, ocupando a 12ª colocação na classificação da Conferência Oeste.

Já o New York Knicks foi até Houston e bateu os Rockets por 122 a 97, com destaque para a atuação de Julius Randle, cestinha do jogo, com 31 pontos. O tradicional time da NBA venceu pela 36ª vez após 64 jogos, e está em quarto na Conferência Leste, enquanto o Houston Rockets, último colocado no Oeste, somou a 49ª derrota, em 65 jogos.

Confira os resultados dos jogos de domingo da NBA:

Milwaukee Bucks 117 x 114 Brooklyn Nets

Boston Celtics 119 x 129 Portland Trail

Charlotte Hornets 111 x 121 Miami Heat

Dallas Mavericks 99 x 111 Sacramento Kings

Houston Rockets 97 x 122 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 120 x 123 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 111 x 113 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 114 x 121 Toronto Raptors

Jogos previstos para esta segunda-feira:

Detroit Pistons x Orlando Magic

Washington Wizards x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets