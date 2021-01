Antetokounmpo ofusca brilho de Doncic e Bucks superam os Mavericks na NBA

Em um dos principais confrontos da semana na NBA, o Milwaukee Bucks contou com o protagonismo do astro Giannis Antetokounmpo para derrotar o Dallas Mavericks por 112 a 109 e engatar o quatro triunfo consecutivo. O grego foi o cestinha da partida e ofuscou o brilho de Luka Doncic, que também fez um jogo magistral pelo time visitante.

Antetokounmpo saiu de quadra com 31 pontos e nove rebotes e foi fundamental para o triunfo. Doncic quase alcançou um "triple-double" ao registrar 28 pontos, 13 assistências e nove rebotes. O duelo foi equilibrado e a força nos rebotes da equipe de Wisconsin foi um dos fatores determinantes para o resultado.

Os Mavs também sentiram a falta de cinco jogadores que estão afastados em razão do protocolo contra a covid-19 da liga: Jalen Brunson, Josh Richardson, Finney-Smith, Maxi Kleber e Dwight Powell. O time do Texas passou praticamente todo o jogo atrás no placar, mas sempre ameaçando o rival.

No geral, os Bucks tiveram mais consistência e foram melhores na reta final. Além de Antetokounmpo em grande noite, a equipe também contou com a ótima exibição de Khris Middleton, que contribuiu com 25 pontos, oito rebotes e seis assistências. Já Dondic não teve um parceiro eficiente à sua altura para lhe ajudar. Kristaps Porzingis saiu de quadra com 15 pontos, 10 rebotes e dois tocos, mas errou vários arremessos.

Antetokounmpo e Doncic foram protagonistas desde o primeiro quarto, período em que os Bucks foram mais eficientes. No segundo quarto, a defesa da franquia texana melhorou, especialmente na marcação dentro do garrafão, mas o time de Wisconsin se manteve superior e sustentou a liderança no placar. No intervalo, o anfitrião saiu de quadra vencendo por 55 a 47.

No segundo tempo, os Bucks, com a saída de Giannis, preservado por conta da quarta falta, contaram com o bom desempenho de jogadores secundários para manter a diferença de pontos e segurar o adversário. No último quarto, já com o astro grego de volta, o Milwaukee viu o rival passar à frente pela primeira vez desde o primeiro quarto, mas logo retomou a ponta para não perder mais.

Em casa, o Los Angeles Lakers não teve dificuldades para vencer o New Orleans Pelicans por 112 a 95. Muito por conta de mais uma exibição de gala de LeBron James, que viveu noite inspirada no Staples Center e foi o cestinha da partida, com um "double-double" de 21 pontos e 11 assistências, além de oito rebotes. Anthony Davis também se destacou e marcou 17 pontos, um a mais que Caldwell-Pope.

Do outro lado, Zion Williamson teve desempenho excelente, com um "double-double" de 21 pontos e 12 rebotes, mas não conseguiu impedir a sétima derrota em 11 jogos dos Pelicans na temporada regular da liga. O time de Louisiana é o penúltimo colocado da Conferência Oeste, que tem os Lakers, atuais campeões, na liderança, com 11 triunfos em 14 duelos.

Outro que brilhou nesta sexta-feira foi Kawhi Leonard. O astro comandou o triunfo do Los Angeles Clippers sobre o Sacramento Kings por 138 a 100 e foi o cestinha do confronto, com 27 pontos. O armador da franquia da Califórnia ainda conseguiu seis assistências e quatro rebotes e contou com a colaboração de Paul George, que esteve praticamente no mesmo nível do colega de equipe e anotou 26 pontos.

Magistral no primeiro e último quartos, o Boston Celtics atropelou o Orlando Magic e venceu por 124 a 97. O líder da Conferência Leste teve grande desempenho coletivo, com cinco jogadores registrando mais de 13 pontos na partida. O cestinha foi Jaylen Brown, com 21 pontos. Jayson Tatum não jogou em razão do protocolo da NBA contra a covid-19. No Magic, Dwayne Bacon, Nikola Vucevic e Cole Anthony fizeram 15 pontos cada.

Vale lembrar que Detroit Pistons x Washington Wizards, Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies e Phoenix Suns x Golden State Warriors também seriam realizados nesta sexta, mas foram adiados em virtude de casos de coronavírus.

Confira os outros resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 106 x 103 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 127 x 125 Chicago Bulls

Utah Jazz 116 x 92 Atlanta Hawks

Veja os jogos da rodada deste sábado da NBA:

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Miami Heat x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks