Antetokounmpo sofre lesão e Atlanta Hawks empata série diante do Milwaukee Bucks

Atlanta - A ausência de Trae Young, machucado, não impediu o Atlanta Hawks de obter uma grande vitória sobre o Milwaukee Bucks, por 110 a 88, nesta terça-feira, e empatar por 2 a 2 a série final da Conferência Leste. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, em Milwaukee.

O destaque do Atlanta Hawks foi Lou Williams, substituto de Trae Young, autor de 21 pontos, o cestinha da partida. Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo só marcou 14 pontos e ainda deixou a quadra no terceiro quarto com uma lesão no joelho. Sua presença na quinta partida é incerta.

O início de jogo mostrou as equipes muito nervosas e cometendo vários erros. Antetokounmpo passou em branco e viu os Hawks vencerem por 25 a 22. No segundo quarto, Lou Williams começou a se destacar e ajudou os anfitriões a abrirem boa vantagem: 51 a 38.

No terceiro quarto, os Bucks sentiram muita a ausência de Antetokounmpo e terminaram o quarto 25 pontos atrás (87 a 52). Nos últimos 12 minutos, os visitantes ameaçaram uma reação no início, mas não tiveram força para buscar o resultado.