Antetokounmpo também se diz contra o All-Star Game: 'Nós nem podemos ver nossos familiares'

LeBron James e Giannis Antetokounmpo podem, durante toda a temporada da NBA, estarem em lados opostos, mas em se tratando do All-Star Game, o MVP das duas últimas temporadas está dos mesmo lado do multicampeão. O astro grego não concorda com a realização do tradicional evento festivo em meio à crescente dos casos do novo coronavírus.

O evento está previsto para acontecer em março, em Atlanta, mas Antetokounmpo se posicionou contra sua realização. "Nós temos que todos seguir o grande cara (LeBron)", disse o jogador do Milwaukee Bucks. "Ele disse que tem zero de empolgação e zero energia para o All-Star Game, e eu estou na mesma pegada. Eu realmente agora não ligo para o All-Star Game. Nós nem podemos ver nossos familiares."

Antetokounmpo fez questão de enfatizar de que não se importa com a realização da festividade. Ele disse em entrevista após o jogo com o Cleveland Cavaliers, nesta sexta-feira, que sua prioridade é ver sua família, o que não é o momento devido à pandemia. "Eu quero ver meu irmão mais novo na Espanha, e eu quero que ele venha me ver", declarou.

A declaração do astro grego surge depois do posicionamento de LeBron James, que também é bastante ativo politicamente. Outros grandes nomes da NBA, como James Harden, do Brooklyn Nets, e Kawhi Leonard, do Los Agneles Clippers, também já deixaram claro seu posicionamento contra a realização do evento. A NBA e a Nbpa (Associação Nacional dos Jogadores de Basquete) ainda estão em vias de negociar um All-Star Weekend em formato mais reduzido.