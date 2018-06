Anthony Davis arrasa e Pelicans bate Knicks fora na NBA

Com uma atuação decisiva de Anthony Davis, o New Orleans Pelicans derrotou o New York Knicks por 123 a 118, na noite deste domingo, fora de casa, para seguir dentro da zona de classificação aos playoffs da NBA. Pela mesma rodada, sem as equipes favoritas em quadra, o Minnesota Timberwolves superou o Portland Trail Blazers de virada.

Em Nova York, apesar da necessidade do Knicks de buscar uma vitória, o Pelicans contou com Anthony Davis para fazer a diferença. Ele anotou nada menos que 48 pontos, seu recorde na temporada até agora, e obteve um "double-double" ao registrar também 17 rebotes.

Davis liderou a virada dos visitantes a partir do terceiro quarto, quando os anfitriões abriram 19 pontos de vantagem no placar. Para tanto, ele teve a companhia de Jrue Holiday e seus 31 pontos. DeMarcus Cousins, por sua vez, contribuiu com um "double-double" de 15 pontos e 16 rebotes.

Vindo de apenas duas vitórias em 11 jogos, o Knicks teve a liderança de Kristaps Porzingis e Tim Hardaway Jr., com 25 pontos para cada. Jarrett Jack anotou 22 pontos, seu melhor rendimento na temporada, e Enes Kanter conseguiu um "double-double" de 18 pontos e dez rebotes.

Com o triunfo, o Pelicans ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com 22 vitórias e 20 derrotas. Enquanto isso, o Knicks é o 10º colocado, fora da zona dos playoffs na Conferência Leste, com 19 triunfos e 24 derrotas.

Em Minneapolis, o Minnesota Timberwolves buscou a virada para vencer o Portland Trail Blazers por 120 a 103. Os anfitriões contaram com atuação determinante de Jimmy Butler, com 24 pontos, e de Jeff Teague, com 22. Karl-Anthony Towns registrou seu 37º "double-double" da temporada, com 20 pontos e 11 rebotes.

Pelo Trail Blazers, o destaque foi Damian Lillard, responsável por 21 pontos. Mas não evitou a 21ª derrota da equipe, que soma ainda 22 triunfos e está em sétimo na Conferência Oeste. Já o Timberwolves é o quarto colocado da mesma tabela, com 29 vitórias e 16 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Miami Heat 97 x 79 Milwaukee Bucks

New York Knicks 118 x 123 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 97 x 120 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 120 x 103 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x New York Knicks

Chicago Bulls x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Utah Jazz x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Houston Rockets