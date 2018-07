Anthony Davis brilha e Pelicans bate o Blazers fora de casa nos playoffs da NBA

O New Orleans Pelicans foi a "zebra" no primeiro dia dos playoffs da NBA. Fora de casa, o sexto colocado do Oeste derrotou por 97 a 95 o Portland Trail Blazers, terceiro da mesma conferência, e fez 1 a 0 na série melhor de 7 graças a seu maior astro, o ala/pivô Anthony Davis.

Um dos principais jogadores desta temporada, Davis correspondeu à expectativa e decidiu o confronto a favor do Pelicans. Foram 35 pontos e 14 rebotes para o cestinha da partida.

Sem DeMarcus Cousins, fora até o fim da temporada por lesão, Davis mais uma vez chamou a responsabilidade. Ele ainda contou com boas atuações dos armadores Jrue Holiday, com 21 pontos e sete rebotes, e Rajon Rondo, com seis pontos, oito rebotes e 17 assistências. Nikola Mirotic contribuiu com 16 pontos e 11 rebotes.

O Pelicans disparou no placar e chegou a abrir 19 pontos no terceiro quarto. Quando o triunfo parecia certo, porém, Damian Lillard e C.J. McCollum comandaram a reação do Blazers. O time da casa chegou a cortar a diferença para um ponto. A cinco segundos para o fim, no entanto, Holiday deu lindo toco em Pat Connaughton para garantir o triunfo.

De nada adiantou a reação do Blazers e os 19 pontos de Lillard, além dos 18 de C.J. McCollum. O Pelicans conseguiu a única vitória fora de casa deste primeiro dia de playoffs e, agora, garantirá a classificação às semifinais do Oeste se vencer todos os jogos em casa. As equipes volta a se enfrentar terça-feira, novamente em Portland.

Em outra partida do sábado pelos playoffs da NBA, nada de surpresa. O Philadelphia 76ers recebeu o Miami Heat e foi implacável. O talento do jovem time da Pensilvânia falou mais alto e a vitória foi arrasadora: 130 a 103, para garantir vantagem de 1 a 0 na série melhor de 7.

O 76ers não contou com o pivô Joel Embiid, desfalque por uma fratura na órbita ocular, mas foi comandado por Ben Simmons. Em seu primeiro jogo de playoffs na carreira, o armador australiano ficou à beira de um "triple-double", com 17 pontos, 14 assistências e nove rebotes.

O time da casa ainda contou com boas atuações de J.J. Redick (28 pontos), Marco Belinelli (25), Dario Saric (20) e Ersan Ilyasova (17, além de 14 rebotes). O Heat não encontrou resposta para esta produção ofensiva, apesar dos 26 pontos do reserva Kelly Olynyk.

Quem assistiu ao início do jogo, porém, não poderia imaginar o atropelamento do 76ers. O Heat, mais experiente, aproveitou a juventude do adversário para sair em vantagem e chegou a ter 12 pontos de frente. Tudo mudou no terceiro período, quando o time da casa passou à frente, emendou uma sequência de 15 a 0 e arrancou para o triunfo.

Com vantagem na série, o 76ers volta a receber o Heat na segunda-feira. Antes, porém, os playoffs da NBA terão sequência neste domingo, com quatro jogos: Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers e Boston Celtics x Milwaukee Bucks, no Leste; além de Oklahoma City Thunder x Utah Jazz e Houston Rockets x Minnesota Timberwolves, no Oeste.