Anthony Davis brilha, Lakers vencem Suns e fecham pré-temporada da NBA invictos

O Los Angeles Lakers está preparado para começar a busca pelo bicampeonato da NBA. Fora de casa, o atual campeão derrotou o Phoenix Suns de virada, por 114 a 113, e fechou a pré-temporada com 100% de aproveitamento, vencendo os seus quatro amistosos antes do início da temporada, que começa na próxima terça-feira.

Apesar de jogar somente os três primeiros quartos, Anthony Davis brilhou e liderou o time da Califórnia em mais um triunfo. O astro anotou 35 pontos, pegou seis rebotes e deu três assistências, além de contribuir com três tocos e dois roubos de bola. Também poupado na parte final do embate, LeBron James registrou 20 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Pelo Suns, o destaque foi Devin Booker, que marcou 27 pontos.

Maior campeão da NBA, com 17 taças, os Lakers iniciam a caminhada atrás de mais um troféu na quarta-feira. A franquia californiana tem como primeiro adversário na temporada regular o Los Angeles Clippers, que também enfrentou e venceu duas vezes na pré-temporada. Com retrospecto ruim nos amistosos recentes, - foram derrotados em todos os quatro jogos preparatórios - os Suns abrem sua trajetória na edição 2020/21 da liga diante do Dallas Mavericks na quinta-feira.

O time do Arizona controlou as ações e foi para o intervalo com a confortável vantagem de 13 pontos (69 a 56), muito graças a grande exibição de Booker, que, inspirado, já tinha 20 pontos marcados e vinha formando uma boa dupla com por Mikal Bridges. Com 16 pontos cada, LeBron e Davis comandavam os Lakers.

Davis aumentou o ritmo após o intervalo, anotou 19 pontos somente no terceiro quarto e a equipe de Los Angeles cresceu na partida e reduziu a desvantagem para apenas um ponto no fim do período. Era o prenúncio de que consumaria uma virada.

Os rivais jogaram os 12 minutos finais sem boa parte dos titulares e os Lakers passaram à frente logo no início do quarto, após cesta de Kyle Zuma. Mesmo com reservas em quadra, o duelo continuou equilibrado e emocionante e os Suns conseguiram retomar a dianteira com um arremesso certeiro de Alexander. No fim, porém, a liderança no placar terminou com os Lakers, que erraram menos que o adversário.

Em outro duelo desta sexta, Toronto Raptors e Miami Heat, campeão de 2019 e vice de 2020, respectivamente, fizeram uma partida equilibrada. Na reta final da preparação para a nova temporada, a equipe da Flórida triunfou por 117 a 105.

Os alas KZ Opala (24 pontos), de 21 anos, e Max Strus (22) foram os cestinhas do Heat. Por Toronto, Kyle Lowry brilhou e anotou 25 pontos, saindo como o maior pontuador da partida em Tampa, na Flórida, onde o time canadense terá de mandar seus jogos no início da competição.

O Heat não contou com Jimmy Butler, seu principal jogador, e Avery Bradley, reforço vindo do Los Angeles Lakers para a temporada. Ambos foram preservados.

O equilíbrio deu o tom em quase todo o jogo. No primeiro quarto, os Raptors terminaram à frente por apenas um ponto de vantagem (24 a 23). No segundo período, porém, os atuais vice-campeões reagiram e foram para o intervalo vencendo por 58 a 56.

No terceiro quarto, a alternância na liderança do placar foi intensa, de modo que as estatísticas chegaram a registrar 15 trocas na ponta do marcador e nove empates. Ao fim dos 12 minutos, o Heat enfim abriu uma folga, com 91 a 83, e não foi mais alcançado pelo adversário. Nos últimos 12 minutos, a equipe da Flórida só ampliou a vantagem com boa atuação de KZ Opala e venceu com certa folga, por 117 a 105.

Confira os outros resultados de sexta-feira na pré-temporada da NBA:

Indiana Pacers 107 x 113 Philadelphia 76ers

New York Nicks 119 x 83 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 89 x 113 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 127 x 113 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 103 x 105 Chicago Bulls

Denver Nuggets 129 x 96 Portland Trail Blazers