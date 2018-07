Davis confirma que desfalcará basquete dos EUA na Olimpíada

A expectativa de Anthony Davis não vir ao Rio para a disputa dos Jogos Olímpicos agora se tornou oficial. Após o New Orleans Pelicans confirmar que o seu astro vai perder o restante da temporada 2015/2016 da NBA por causa de lesões no ombro e joelho esquerdo, o próprio pivô revelou nesta segunda-feira que está fora da Olimpíada por causa das lesões, que o forçarão a ser passar por uma cirurgia.

A estimativa dos médicos é de que Davis fique afastado das quadras por um período entre quatro e cinco meses. Assim, ele não participará dos últimos 14 jogos do Pelicans na temporada regular da NBA - o time está fora da zona de classificação aos playoffs - e também do torneio de basquete da Olimpíada, em agosto.

"É um longo tempo sem uma bola de basquete nas mãos, é o que eu penso. Mas no final do dia, você só quer estar saudável, e se preparar para o início da próxima temporada, estar pronto para os treinamentos e a pré-temporada, tentando voltar para a equipe o mais rápido possível", disse.

Davis explicou que o problema no joelho é o mais grave e sua combinação com a lesão no ombro o levaram a decidir pela parada para se recuperar totalmente. O astro do Pelicans lamentou ficar fora da Olimpíada do Rio após conquistar a medalha de ouro nos Jogos de Londres, em 2012, e também levar o título do Mundial de Basquete de 2014 pelos Estados Unidos.

"Isso é difícil. É definitivamente difícil", disse. "Vinte e três anos, mais dois Jogos Olímpicos, talvez. Eu amo a seleção norte-americana de basquete, amei quando joguei em 2012, amei o Mundial em 2014. Foi definitivamente uma decisão difícil. Mas eu acho que todo mundo entende que a saúde é mais importante do que estar em quadra. Eu amo jogar pela seleção norte-americana e representar o meu país. Espero que eu tenha a chance de jogar novamente pela equipe dos Estados Unidos".

A confirmação da ausência na Olimpíada de um dos principais homens de garrafão da NBA na atualidade confirma quer Anthony Davis teve uma temporada para esquecer em 2015/2016. Quando esperava-se que ele assumiria o protagonismo na liga e se tornaria um de seus principais destaques, o ala/pivô do Pelicans sofreu com diversas lesões e não conseguiu uma sequência de jogos. E agora ele está definitivamente fora do Rio-2016.

A comissão técnica da seleção dos Estados Unidos só anunciou, até agora, uma lista prévia de 31 nomes para a Olimpíada do Rio, lidera por astros como LeBron James e Stephen Curry. A relação terá que ser reduzida para 12 nomes, mas agora já se sabe que Anthony Davis não estará nela.