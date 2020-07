Anthony Davis copia LeBron e não terá mensagem social na camisa na volta da NBA

A temporada 2019/2020 da NBA será retomada no próximo dia 30, na "bolha" da Disney, em Orlando, e a direção da liga e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA, na sigla em inglês) chegaram a um acordo sobre uma lista de frases cobrando justiça social que os atletas poderão usar em suas camisas durante os quatro primeiros dias da volta. Mas, assim como LeBron James, o ala-pivô Anthony Davis, seu companheiro no Los Angeles Lakers, anunciou que não terá qualquer mensagem em seu uniforme no primeiro jogo porque considera que assim honrará a sua família.

"O nome Davis é algo que tento representar toda vez que piso em quadra. Eu estava meio que dividido entre as duas coisas. Eu não sabia o que decidir. Devo ter uma mensagem de justiça social ou meu sobrenome aí? Acho que meu sobrenome é algo muito importante para mim. A justiça social também é, mas é apenas manter meu nome de família e representar o nome nas costas. Há pessoas que estiveram comigo durante toda a minha carreira para me ajudar a chegar a esse ponto", disse Davis.

Leia Também Médicos na NBA temem problemas cardíacos em jogadores recuperados da covid-19

De acordo com o acertado entre a NBA e NBPA, os jogadores podem escolher entre 29 opções para serem escritas acima de seus números, no lugar dos sobrenomes, durante o período. "Alguns caras escolheram, outros não. Nós temos várias maneiras de representar o que defendemos", afirmou o ala-pivô dos Lakers.

Astro da NBA, LeBron James causou surpresa ao decidir manter o seu nome na camisa quando a temporada retornar em vez de estampar uma mensagem contra o racismo. O jogador é um dos mais ativos nas causas sociais. "Eu não preciso ter algo nas costas da minha camisa para as pessoas entenderem minha missão ou saberem sobre o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui", explicou.

Lesão no time dos Lakers

Já em um período de treinamento em Orlando, os Lakers sofreram uma baixa importante neste domingo. O armador Rajon Rondo fraturou o polegar direito e será submetido a uma cirurgia ainda esta semana. O prazo de recuperação é de seis a oito semanas, o que fará com que ele perca os oito jogos restantes da temporada regular e parte dos playoffs.

Nos Lakers desde 2018, o armador está pela terceira vez afastado por uma lesão que exige cirurgia. Na temporada 2018/2019, precisou reparar uma fratura no terceiro metacarpo e um ligamento rompido no dedo anelar, ambos da mão direita. Na atual temporada, Rondo foi titular em três partidas e atuou em um total de 48. Teve média de 7,1 pontos, cinco assistências e três rebotes por jogo.