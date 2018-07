Anthony Davis se machuca em pré-temporada da NBA e preocupa New Orleans Pelicans

Faltando duas semanas para o início da nova temporada da NBA, o ala-pivô Anthony Davis voltou a virar motivo de preocupação por parte do New Orleans Pelicans. Com histórico recente de lesão, que até o tirou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o jogador se machucou novamente, desta vez em duelo da pré-temporada, em Pequim, na China.

Davis sofreu um estiramento no tornozelo direito quanto tinha apenas seis minutos de jogo contra o Houston Rockets, na capital chinesa. A equipe ainda não revelou detalhes sobre a lesão e nem o prazo de retorno do jogador, que sofreu com duas lesões no último campeonato. A últimas delas, em março, exigiu cirurgia no ombro esquerdo e antecipou o fim da sua temporada.

"É muito frustrante, porque não conseguimos dar ritmo a ele e não conseguimos juntar o time todo. Sempre tem um jogador faltando", desabafou o técnico Alvin Gentry, após a derrota para o Rockets por 116 a 104. Quinn Cook foi o cestinha da partida, com 20 pontos para o Pelicans. Kyle Wiltjer anotou 15 e James Harden contribuiu com 14 pontos e oito assistências para o Rockets.

Outros quatro jogos movimentaram a pré-temporada da NBA na noite desta quarta-feira. O maior destaque foi o triunfo do San Antonio Spurs sobre o Orlando Magic, por 95 a 89, em Orlando. Aos 36 anos, Pau Gasol comandou os visitantes com 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em apenas 22 minutos em quadra.

Em Salt Lake City, o Phoenix Suns obteve uma forte virada nos minutos finais e superou o anfitrião Utah Jazz pelo placar de 111 a 100. O brasileiro Leandrinho começou a partida no banco de reservas e teve desempenho discreto com a camisa do Suns.

Nas outras partidas da noite, o Indiana Pacers derrotou o Milwaukee Bucks por 101 a 83, em casa, enquanto o Minnesota Timberwolves superou o Denver Nuggets pelo placar de 105 a 88, em Lincoln, Nebraska.