Anthony Davis sofre lesão no joelho e desfalca Lakers por 4 semanas na NBA

Anthony Davis se tornou a nova preocupação do Los Angeles Lakers na temporada regular da NBA. O ala-pivô sofreu uma torção no joelho esquerdo e ficará afastado das quadras por ao menos quatro semanas. Davis vinha sendo a referência da equipe da Califórnia em meio à série de lesões sofridas por LeBron James desde o início da temporada.

Davis se machucou na noite de sexta-feira ao colidir com Jaden McDaniels do Minnesota Timberwolves. O rival caiu em cima do seu joelho, causando a lesão, confirmada neste sábado em exame de ressonância magnética. O jogador dos Lakers teve dificuldade até para deixar a quadra na sexta.

O ala-pivô será reavaliado pelo departamento médico daqui a quatro semanas. Assim, será baixa dos Lakers ao menos até metade de janeiro de 2022. Davis tem longo histórico de lesões, principalmente após chegar aos Lakers, em 2019. Mas, nesta temporada, vinha exibindo surpreendente consistência.

Davis havia perdido apenas três dos primeiros 30 jogos da equipe nesta temporada, por questões físicas. Já LeBron acumulou sequências de baixa por conta de lesões, deixando a responsabilidade pela condução da equipe nas mãos de Davis.

Em sua primeira temporada pelos Lakers, Davis acumulou 62 partidas no caminho até o título. No campeonato passado, contudo, foram apenas 36 jogos. O ala-pivô tem uma média de 23,3 pontos, 9,9 rebotes, 2,9 assistências por jogo na atual temporada.