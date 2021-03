Aos 40 anos, Gasol é apresentado no Barcelona: 'Se voltasse, tinha de ser aqui'

Campeão na NBA, onde atuou por 18 temporadas, o pivô espanhol Pau Gasol está de volta oficialmente à sua casa. O jogador de 40 anos foi apresentado nesta quinta-feira pelo Barcelona, clube onde iniciou a carreira profissional no basquete e afirmou que, voltando à Europa, "tinha que ser para jogar no Barça".

"Tudo começou com uma conversa com o Juan Carlos (Navarro), que, além de ser meu amigo, está na direção do basquete do clube. Falei com ele da possibilidade de voltar à Europa. Havia várias equipes interessadas, mas, então, entendi que, se regressasse, seria para o Barcelona", afirmou.

Gasol chegou ao clube catalão com 16 anos, ainda júnior, e jogou no Barcelona até 2001, quando partiu para a NBA para jogar no Memphis Grizzlies, que o escolheu na terceira posição do "Draft". Na liga americana, passou também por Los Angeles Lakers - onde foi duas vezes campeão ao lado de Kobe Bryant, em 2008/2009 e 2009/2010 -, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks.

Ainda assinou com o Portland Trail Blazers, para a temporada 2019/2020, mas acabou por não atuar devido a uma lesão. Assim, seu último jogo na NBA foi em 10 de março de 2019, há mais de dois anos, pelos Bucks contra o San Antonio Spurs.

"É uma mudança e uma decisão importante, também pelo componente emocional", afirmou Gasol, sobre o regresso ao Barcelona. "Estou com vontade e ilusão de começar e de me aproximar do momento de regressar e poder ajudar a equipe".

Segundo o mais velho dos irmãos Gasol - Marc está agora nos Lakers -, "tudo foi muito rápido", sendo que antes de decidir teve uma conversa que "era fundamental" com o treinador Sarunas Jasikevicius, seu ex-companheiro de equipe. "Falamos e me disse o que pensava, me perguntou como estava e como me encaixaria com o time e o grupo, que está em um nível muito bom, e como o poderia complementar", explicou.

Gasol destacou ainda em que situação se encontra fisicamente neste momento. "Há praticamente dois anos que não jogo basquete, tenho uma idade elevada para o mundo do esporte e tenho de ir pouco a pouco. É uma fase muito bonita. Espero que funcione e tudo faremos para que assim seja", frisou.

Nesta volta ao Barcelona, Gasol tem também como objetivo integrar a seleção da Espanha que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em julho e agosto deste ano. O pivô já soma duas medalhas de pratas (Pequim-2008 e Londres-2012) e um bronze (Rio-2016), mais um título de Mundial (2006), três de Europeu (2009, 2011 e 2015) e ainda um título mundial de juniores (1999).