Aos 94 anos, morre autor da 1ª cesta da história da NBA

NOVA YORK - Oscar "Ossie" Schectman, o ex-jogador do New York Knicks que anotou a primeira cesta da história da NBA há quase sete décadas, morreu na noite de terça-feira. Ele tinha 94 anos. Peter Schectman, seu filho, confirmou o falecimento, que também foi anunciado pelo Knicks. Ele indicou que seu pai não teve uma enfermidade prolongada e que morreu após o desenvolvimento de complicações vinculadas com problemas respiratórios.

"Ossie Schectman foi um verdadeiro pioneiro da NBA", disse David Stern, comissário da liga norte-americana de basquete, completando que o fato de ter feito a primeira cesta "o colocou permanentemente nos anais da história da NBA".

Schectman fez a sua cesta no dia 1º de novembro em partida do Knickerbockers (como então se chamava a equipe) contra o Toronto Huskies, com uma bandeja após se infiltrar no garrafão. O time de Nova York acabou vencendo a partida por 68 a 66, realizada no Maple Leaf Gardens, em Toronto. Na temporada, a única em que Schectman defendeu o Knicks, ele teve média de 8,1 pontos por partida.

O primeiro anotador da história da NBA, que nasceu no dia 30 de março de 1919, deixa dois filhos, suas noras e vários netos. A esposa de Schectman, Evelyn, morreu en 2011.