Aos olhos de 70 mil, North Carolina bate Gonzaga e fatura seu 6º título da NCAA

Diante de um incrível público de mais de 70 mil pessoas, no estádio da Universidade de Phoenix, em Glendale, em jogo encerrado no início da madrugada desta terça-feira (no horário de Brasília), North Carolina conquistou o seu sexto título da NCAA, o basquete universitário dos Estados Unidos, ao vencer o Gonzaga por 71 a 65 na grande decisão da competição.

Famosa principalmente pelo fato de ter sido a universidade que abriu as portas para o surgimento de Michael Jordan antes da consagração do astro na NBA, North Carolina não faturava o troféu do torneio desde 2009, sendo que no ano passado amargou uma dura derrota na final. Na ocasião, perdeu o título para o Villanova ao ver o adversário converter um arremesso no estouro do cronômetro, no lance final do duelo.

Agora, porém, os Tar Heels, como são conhecidos, fizeram os últimos oito pontos da decisão contra o Gonzaga para assegurar o seu triunfo e a taça - além da conquista de 2009, a faculdade antes também levou o troféu da NCAA em 1957, 1982, 1993 e 2005.

North Carolina também se tornou, de forma isolada, a terceira maior vencedora de títulos do basquete universitário dos EUA, ficando atrás apenas de UCLA, disparada a maior campeã, com 11 ao total, e Kentucky, com oito taças. Duke e Indiana, com cinco troféus cada uma, foram superadas pela equipe da Carolina do Norte neste ranking de vencedores.

E, para levar o hexacampeonato da competição, North Carolina acabou triunfando em um jogo "travado", em que foram cometidas 44 faltas e cobrados 52 lances livres. A partida também contou com um aproveitamento ruim das duas equipes nos arremessos.

Em meio a este contexto, Joel Berry II foi o cestinha do jogo pelos campeões, com apenas 22 pontos, sendo que ainda contabilizou seis assistências. Assim, faturou também o prêmio de melhor jogador do Final Four, que é a fase derradeira da NCAA. Justin Jackson, com 16 pontos, e Isaiah Hicks, com 13, foram os outros maiores destaques ofensivos do time da Carolina do Norte.

Pelo lado do Gonzaga, que liderava a partida por dois pontos de diferença quando faltava apenas 1min40s para o fim, Nigel Williams-Goss foi o cestinha, com 15 pontos, enquanto Josh Perkins marcou outros 13.

Para o Gonzaga, a perda do título foi frustrante também pelo fato de que a equipe havia sofrido apenas uma derrota até então em sua campanha, que contou com outras 37 vitórias. O time também estreou em finais da NCAA e não conseguiu repetir o feito da universidades de Maryland, única até hoje a ter conquistado o título como debutante em uma decisão da competição, em 2002. Na mesma condição, Florida (2000),

Georgia Tech (2004), Illinois (2005) e Butler (2010) caíram na final como estreantes.

JORDAN FESTEJA - Campeão da NCAA por North Carolina em 1982, dois anos de iniciar sua trajetória gloriosa na NBA, Michael Jordan comemorou o título obtido nesta segunda-feira pela universidade. Por meio de uma curta postagem em sua página no Twitter, o lendário ex-jogador escreveu: "Continuando o legado".

Após deixar a NCAA, o astro faturou seis títulos da NBA pelo Chicago Bulls, além de dois ouros olímpicos pela seleção norte-americana, em Los Angeles-1984 e Barcelona-1992, e se tornou para muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos.