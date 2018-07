Apadrinhado por Leandrinho, Alexandre Paranhos busca seu lugar na NBA

SÃO PAULO - O nome de Alexandre Paranhos surpreendeu entre os quatro brasileiros que buscam ser selecionados no draft da NBA, que acontece no próximo dia 27 junho em Nova York. O jovem de 21 anos e 2,02m é o único atleta que atua na NBB a se credenciar para o evento.

O ala-pivô do Flamengo tem um forte padrinho dento do basquete. Leandro Barbosa, o Leandinho, e seu irmão Artur, descobriram Paranhos ainda menino e desde então ajudam no desenvolvimento técnico e físico do atleta.

Em períodos de férias na NBA, Leandrinho e seu técnico particular realizam treinamentos e dão dicas para o jogador, que foi considerado o melhor arremessador de três pontos da Liga de Desenvolvimento de Basquete, nos Estados Unidos, em 2012. Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e New York Knicks demonstraram interesse no atleta.

Confira a entrevista dada por Alexandre Paranhos ao Estado:

ESTADO - Qual sua expectativa para o draft?

Paranhos: A expectativa é muito boa, venho trabalhando duro e espero poder colher tudo isso. Estou bem confiante, mas com os pés nos chão, sabendo que tudo pode acontecer.

ESTADO - Não ter atuado com regularidade nesta temporada atrapalhou seu desenvolvimento?

Paranhos: Não atrapalhou por que não deixei que atrapalhasse. Mesmo não atuando muito, eu vinha treinando duro por fora, sabendo do objetivo que eu tinha. Sempre que era possível eu ia até São Paulo fazer treinos privados com o Artur Barbosa pra manter o meu ritmo e preparo físico. Além de ter dois preparadores físicos individuais contratados pelo Leandro Barbosa e o irmão para me deixar preparado e ótima condição física.

ESTADO - Neste período, o que você fez para melhorar seu jogo?

Paranhos: Venho treinando bem especificamente, trabalhos individuais e de situações de jogo. Estou treinando por volta de quatro horas por dia, em dois períodos, aqui em Las Vegas.

ESTADO - Alguma equipe já entrou em contato com você para treinamentos?

Paranhos: Pude mostrar um pouco do que eu sei fazer no Houston Rockets, que demonstrou interesse.

ESTADO - Atualmente, quem é seu grande ídolo na NBA? E dos velhos tempos?

Paranhos: Meu grande ídolo é o Leandrinho, pela história de vida parecida com a minha, pelo jogo rápido, característica dele nos 10 anos de NBA, e pela ajuda que ele me deu desde quando comecei a jogar. Sou muito agradecido à ele. Kevin Durant é meu segundo ídolo na NBA, gosto muito do estilo de jogo dele, e o Lebron James, outro grande jogador e com características físicas parecidas com a minha.

ESTADO - Qual o seu ponto forte? E o que precisa melhorar?

Paranhos: Meu ponto forte é a força, velocidade, arremesso e um bom controle de bola para um cara da minha altura. Onde preciso melhorar? Em tudo! Todo jogador nunca está pronto, sempre há algo pra acrescentar e melhorar. Comigo não é diferente, isso significa trabalho duro dia após dia.