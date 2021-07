Apesar da 2ª derrota para os Suns, Antetokounmpo aposta em reviravolta dos Bucks

Giannis Antetokounmpo não perdeu o entusiasmo após a segunda derrota consecutiva do Milwaukee Bucks para o Phoenix Suns na finais da NBA. O astro grego, autor de 42 pontos no duelo de quinta-feira, afirmou que sua equipe precisa superar o adversário em energia e disposição dentro de quadra.

"Temos de manter a agressividade no retorno a Milwaukee", disse o atleta, após a derrota por 118 a 108 na quadra do rival. Recuperado de uma lesão no joelho, Antetokounmpo acertou 15 dos 22 arremessos disparados na partida, com 20 pontos apenas no terceiro quarto.

Leia Também Suns dominam os Bucks novamente e abrem 2 a 0 nas finais da NBA

Ao mesmo tempo em que tentou passar ânimo a seus companheiros, Antetokounmpo cobrou uma participação maior, após a fraca atuação de Khris Middleton, com 11 pontos (5 de 16 arremessos) e Jrue Holiday, 17 pontos (7 de 21).

A estrela dos Bucks relembrou que o time passou por situação semelhante diante do Brooklyn Nets, quando também perdeu os dois primeiros confrontos, mas obteve a virada e venceu por 4 a 3 a série. "Já enfrentamos isso e sabemos como funciona a coisa."

Antetokounmpo disse que para se vencer uma final é preciso ter uma atuação coletiva e não apenas o destaque de um único jogador. "Temos de buscar os rebotes ofensivos, além de roubar bolas. Temos de buscar a perfeição em alguns fundamentos."

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo e depois na quarta, ambos os duelos em Milwaukee. Caso seja necessário, o confronto volta para Phoenix no dia 17. Será campeã a primeira equipe que somar quatro vitórias.