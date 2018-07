Apesar da vitória, técnico do Magic critica 'falta de ofensividade' da equipe

"Temos progredido a cada semana, mas a gente ainda não está onde eu gostaria que a gente estivesse. Por sorte não temos um jogo da NBA amanhã, porque a gente ainda não está pronto para isso", afirmou Skiles, logo após a partida.

Na avaliação do técnico, faltou força ofensiva ao Magic, mesmo que a equipe tenha conseguido abrir uma diferença de 15 pontos logo no primeiro quarto. "Deveríamos ter sido muito mais ofensivos, partido para o ataque com mais força. Só tivemos 13 assistências. Tínhamos que ter ido melhor", avaliou o treinador.

Sobre o Flamengo, Skiles elogiou o setor defensivo, mas afirmou que não se preocupou com a equipe carioca. "Sem nenhuma falta de respeito, mas nós estávamos preocupados com nosso próprio time, com o que tínhamos que fazer. Até atingirmos o nível que queremos e sendo jogadores profissionais, nós temos que nos preocupar com o nosso jogo", destacou o técnico.