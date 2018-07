Apesar de greve de jogadores, NBA divulga tabela da próxima temporada

NOVA YORK - Apesar da falta de acordo salarial entre equipes e jogadores, que provocou uma greve que pode durar meses e impedir a realização do campeonato, a direção da NBA divulgou nesta terça-feira a tabela completa da próxima temporada. Pelo calendário, a disputa da liga norte-americana de basquete começaria no dia 1º de novembro, mas a realização da competição ainda é incerta.

O acordo salarial coletivo da NBA acabou no dia 30 de junho. E, como não houve acerto entre equipes e jogadores para renovação, a liga está oficialmente parada - com isso, os atletas não podem sequer entrar em quadra para treinar. Algo parecido já aconteceu na temporada 1998/99, quando as duas partes se acertaram tarde demais e o campeonato foi cortado quase pela metade.

Agora, apesar do impasse sobre a realização do campeonato, a tabela já está pronta. E o atual campeão Dallas Mavericks será o responsável por abrir a disputa, com jogo em casa contra o Chicago Bulls, que teve a melhor campanha da última temporada regular. Além disso, o Jogo das Estrelas foi marcado para 26 de fevereiro, em Orlando, e a temporada regular vai até 18 de abril.