Após 1.º título, LeBron destaca seu amadurecimento

Tido em outras oportunidades como individualista e "marrento", o próprio LeBron admite que precisou amadurecer e mudar de comportamento para ser o líder desta equipe campeã. "Tudo que aconteceu comigo, desde de ser um prodígio no colegial, até ser escolhido na draft e me transformar na cara de uma franquia (Cleveland Cavaliers), me fez aprender. Ninguém passou por esta jornada, então tive que aprender com as próprias pernas", declarou.

E o retrato deste "novo LeBron" pôde ser notado se levarmos em conta a decisão do ano passado, contra o Dallas Mavericks, quando o Miami Heat acabou sendo derrotado. Antes do jogo 5 daquela série, ele e Dwyane Wade foram flagrados pelas câmeras de TV ironizando Dirk Nowitzki, estrela do Mavericks, que havia atuado no jogo 4 com febre. Desta vez, após a vitória decisiva diante do Thunder, a primeira ação de LeBron foi abraçar Kevin Durant, maior astro do adversário.

O próprio ala concordou que a série diante do time texano, no ano passado, foi seu "fundo do poço". "Precisei ir até o topo e então ao fundo do poço para perceber o que precisava como atleta profissional e como pessoa", afirmou. "A melhor coisa que me aconteceu foi ter perdido as finais, principalmente pela forma como atuei. Voltei a me preocupar com o básico. Sabia que precisava mudar como jogador e como pessoa para conseguir o que queria e isso aconteceu um ano depois".

O fato é que o título tirou um peso enorme das costas de LeBron James. Cobiçado por todas as equipes e comparado a Michael Jordan desde o colegial, o ala sempre foi um dos alvos preferidos da imprensa norte-americana, que não o perdoava por sua opção de trocar o Cleveland Cavaliers pelo Miami Heat, em 2010, e pela falta de títulos.

A pressão sobre o astro é tamanha, que até Dwyane Wade, seu companheiro de equipe e outro dos principais atletas da NBA, admitiu que "ninguém sabe o que é ser LeBron James". "Ninguém realmente sabe o que é ser LeBron. Então estou feliz por ele. Acho que não poderia estar mais feliz por outro homem estar tendo sucesso na vida. Sei o que ele passou para chegar até esse ponto", comentou.